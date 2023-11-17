Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon desteği kapsamında Vivo, ek indirimler sunuyor. Vivo Y ailesi, 9 bin 500 TL'yi aşmayan satış fiyatıyla öğrencilere avantaj sağlıyor. Vivo Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini satın alan öğrencilere 900 TL'lik ekstra indirim avantajı sunuluyor.

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de şüphesiz öğrencilere yönelik vergisiz telefon desteği diyebiliriz. Bu kapsamda üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan akıllı telefonların satın alımlarında verilecek devlet desteği için başvurular 15 Kasım'da başladı. Ülkemizde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Vivo da devlet tarafından sağlanan bu desteğin yanı sıra ekstra indirim avantajlarını duyurdu.

Vivo, vergisiz telefon alacak öğrencilere ek indirimler sunuyor

Yukarıda da belirttiğimiz üzere satış fiyatının 9 bin 500 TL'yi geçmemesi buradaki en önemli detay. İki büyük Android güncelleme ve üç yıla kadar Android güvenlik güncelleme garantisi vadeden Vivo Y ailesi bu kriteri sonuna kadar karşılıyor.

Öğrenciler firmanın üretimini Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Vivo Y serisinin 6 ayrı modelinden kendilerine en uygun olanı tercih edebiliyorlar:

Vivo Y36

Vivo Y35

Vivo Y22s

Vivo Y27

Vivo Y17s

Vivo Y16

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Marka devlet tarafından sağlanan desteğin yanı sıra fiyat performans odaklı Vivo Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com web sitesinden satın alan öğrencilere 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplamda 900 TL'lik ekstra indirim avantajı sunuyor.

Devlet tarafından sağlanan öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyasına başvurmak için gereken koşullar şu şekilde;

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması.

Başvuran kişinin, Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması.

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması.

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının başvuran kişiye ait olması.

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

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