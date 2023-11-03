Vivo ve iQOO Modelleri Android 14 Güncellemesi Alacak

Vivo, OriginOS 4 arayüz yazılımı ile donatılan Android 14 güncellemesini Aralık 2023 ve Ocak 2024'te toplamda 16 model için kullanıma sunacak.

Google, geçtiğimiz aylarda yeni mobil işletim sistemi Android 14 'ü duyurdu. Yeni Android sürümü, pek çok önemli yeniliği beraberinde getirdi. Teknoloji devi Android 14 güncellemesini ilk olarak kendi Pixel akıllı telefonlarına sundu.

Tabii diğer akıllı telefon üreticileri de boş durmadı. Android cephesinin önde gelenlerinden Xiaomi, OnePlus ve Oppo güncelleme çalışmaları için yoğun mesai harcıyorken Vivo ve iQOO da boş durmuyor. Geçtiğimiz gün yeni arayüz yazılımı OriginOS 4'ü tanıtan Vivo, akabinde Android 14 tabanlı OrigionOS 4 güncellemesi alacak Vivo ve iQOO modellerini açıkladı

Android 14 tabanlı OriginOS 4 güncellemesi alacak Vivo ve iQOO modelleri

Vivo, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte Android 14 güncellemesi alacak modelleri açıkladı. Buna göre OriginOS 4 arayüz yazılımı ile donatılan işletim sistemi Aralık 2023'ün sonunda 9 model için kullanıma sunulacak.

Söz konusu modeller arasında Vivo X Fold 2, Vivo X Flip, Vivo X90 serisi ve iQOO 11 serisi de yer alıyor. Ocak 2024'ün sonunda ise toplamda 7 model Android 14 tabanlı OriginOS 4 güncellemesi alacak. Bu modeller ise Vivo X Fold, Vivo X Fold+, Vivo X Note ile iQOO 10 ve iQOO Neo 8 serileri.

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Android 14 tabanlı OriginOS 4 güncellemesi alacak Vivo ve iQOO modellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aralık 2023 sonu:

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Vivo X90

Vivo X90s

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

iQOO 11

iQOO 11s

iQOO 11 Pro

Ocak 2024 sonu:

Vivo X Fold

Vivo X Fold+

Vivo X Note

iQOO 10

iQOO 10 Pro

iQOO Neo 8

iQOO Neo 8 Pro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız akıllı telefon yukarıdaki modeller listesinde yer alıyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.