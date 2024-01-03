Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için mesaisine devam ediyor. Çinli firma son dönemde ortaya çıkan raporlara göre V2337 model numarasına sahip bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihaz kısa bir süre önce IMEI veri tabanında göründü.

Vivo V40 Lite 5G IMEI veri tabanında ortaya çıktı

GSMChina tarafından paylaşılan rapora göre Vivo'nun yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu V2337 model numarasıyla IMEI veri tabanındaki yerini aldı. Listeye göre cihazın ismi Vivo V40 Lite 5G. Şu an için özellik ve tasarım gibi detaylar belli olmasa da iddialara göre 2024'ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Akıllı telefonun selefi Vivo V30 Lite'ın teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran6.67 inç kavisli AMOLED, Full HD+ (1080 x 2400 piksel), 120Hz yenileme hızı, 394 ppi piksel yoğunluğu, 1150 nit tepe parlaklıkİşlemciSnapdragon 695RAM ve Depolama12 GB LPDDR4x, 256 GB UFS 2.2Pil4800mAh, 44W hızlı şarj desteğiKamera (Ön)50 MP otomatik odaklama ön kameraKamera (Arka)64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlikYazılımAndroid 13 ve FunTouch OS 13DiğerÇift SIM, 5G, 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, ekran içi parmak izi tarayıcı, IP54 derecesiTasarım162.35 x 74.85 x 7.69 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlıkFiyat500 dolar başlangıçRenklerOrman Siyahı ve Gül Altını

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