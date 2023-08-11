Vivo V29e'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Vivo, fiyat performans odaklı V29e modelinin tasarımını ve özelliklerini paylaştı. Telefonun ince çerçeveleri ve renk seçenekleri dikkat çekiyor. V29e, 5G desteği, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran, büyük depolama alanı ve güçlü işlemci ile kullanıcılara sunulacak.

Vivo, fiyat performans odaklı olması beklenen V29e lansmanı için gün saymaya başladı. Şirket tarafından paylaşılan son video, V29e'nin tasarımına dikkat çekiyor. Çinli üretici, V29e modelinin "başyapıt" olacağını ima ediyor.

Vivo V29e için resmi tanıtım videosu yayınlandı

Vivo'nun yayınladığı video, V29e'nin ince çerçevelerine ve renk seçeneklerine dikkat çekiyor. Resmi görseller telefonun en azından siyah ve açık mavi renklerde satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Bununla birlikte tanıtımda bolca kırmızı kullanılması, seçim yapabileceğiniz daha fazla renk olabileceğini gösteriyor.

Vivo henüz lansman tarihini onaylamamış olsa da, iddialara göre bu ayın sonlarında vitrine çıkacak. Reklam videosunun bu ay içerisinde yayınlanması da Ağustos lansmanı söylentilerini destekler nitelikte. Ancak Eylül'e sarkabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

3242342

V29e 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç FHD+ AMOLED ekrana yer vereceği belirtildi. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama alanıyla sunulacak. Gücünü ise Snapdragon 480 5G veya Snapdragon 480+ 5G yonga setinden alacak.

Daha önce sızdırılan görsellere göre V29e, arka tarafında renk değiştiren bir kaplamaya yer verecek. Arka kamera modülü ise LED flaşla birlikte iki büyük kamera sensörü barındırıyor. Selfie kamerası ekrana gömülü olarak gelecek.

Kamera tarafında ise sızıntılara göre 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel derinlik veya makro sensörüne yer verecek. Selfie kamerasıyla ilgili ayrıntılar şu an için belirsiz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!