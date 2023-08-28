vivo V29e: Fiyat Performans Ürünüyle Dikkat Çekiyor

vivo, orta segmente yönelik iddialı modeli V29e'yi tanıttı. Cihaz, 50 Megapiksel ön kamera ve 6,78 inç kavisli AMOLED ekran gibi özelliklerle geliyor. Snapdragon 695 işlemci ve 8 GB RAM'e sahip olan vivo V29e, fiyat performans açısından dikkat çekiyor.

Akıllı telefon sektörünün yükselen isimlerinden vivo, amiral gemisi donanıma sahip modellerinin yanı sıra fiyat performans ürünleriyle de beğeni topluyor. Ülkemizde de takip edilen şirket, orta segmente göre iddialı vivo V29e modelini tanıttı.

vivo V29e, 50 Megapiksel ön kamera ve 6,78 inç kavisli AMOLED ekran ile geliyor

Daha önce de sızıntı bilgilerini paylaştığımız model, şık bir tasarıma sahip. Cihazın özelliklerine baktığımızda ekran detayları dikkat çekiyor. Cihazın ön panelinde FHD+ çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızına sahip ve 6,78 inç kavisli AMOLED ekran yer alıyor.

Cihazın özçekim kamerası ise dikkat çeken bir başka detayı barındırıyor. Vivo modelinin ön panelinde amiral gemisi telefonlarda bile olmayan 50 Megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor. Otomatik göz odaklı kamera, 1080p video kaydı yapabiliyor.

vivo'dan vergisiz telefon açıklaması: İşte o cihazlar!

Arka panele baktığımızda vivo'nun Sanatsal Tasarım olarak adlandırdığı bir görünümle karşılaşıyoruz. Panel renk değiştiren, çift tonlu, camlı bir tasarıma sahip. Öyle ki Artistic Red modeli, güneş ışığıyla buluştuğunda kırmızıdan siyaha dönüşüyor. Öte yandan arkada OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera yer alıyor.

Cihazın işlemci koltuğunda Snapdragon 695 yer alıyor. 8 GB RAM'e sahip model için 128GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD yuvasıyla depolama alanı genişletilebilir. Vivo cihazı, kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çıkıyor. 5.000 mAh bataryası ise 44W hızlı şarj desteğ,ne sahip.

vivo V29e özellikleri