Vivo V29e 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı

Vivo'nun orta segment modelleri arasına girecek olan V29e 5G çok kısa bir süre sonra tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Vivo V29e'nin özelliklerine ve tanıtım tarihine göz atalım.

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Vivo V29e için tarih netleşti. Vivo'nun orta segment modelleri arasına girecek olan V29e 5G çok kısa bir süre sonra tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Gelin Vivo'nun yeni uygun fiyatlı modeli V29e 5G'nin özelliklerine ve tanıtım tarihine göz atalım.

Vivo V29e 10 gün sonra tanıtılacak!

Vivo'nun V serisine ekleyeceği yeni akıllı telefon modeli V29e için tarih belirlendi. Bugün paylaştığı bir görselle 28 Ağustos tarihinde V29e modelini tanıtacağını duyuran Vivo, cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını o tarihte paylaşacak. Ancak sızıntılar bize şimdiden V29e'nin özelliklerini anlatıyor.

Tanıtımdan önce Vivo V29e'nin özelliklerine bakmak gerekirse cihazın ön tarafında 58,7 derecelik kavisli bir 3D ekranın bulunacağı biliniyor. Aynı sızıntıya göre 120Hz yenileme hızına sahip olacak olan bu ekran, FHD+ çözünürlüğünde olacak. Ekranın hemen üzerinde 50 Megapiksellik bir ön kamera taşıyacak olan Vivo V29e, arka tarafta ise 64 Megapiksellik OIS'li bir ana kameraya sahip olacak.

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8 ve 12 GB RAM bellek seçenekleri ile satışa sunulacak olan V29e, depolama tarafında 128 ve 256 GB olmak üzere yine iki seçenek sunacak. Batarya tarafında bizleri 4800 mAh'lik bir pil karşılarken, 80W hızlı şarj desteğinin de bulunması bekleniyor. Son olarak 180 gram ağırlığa ve 7,6 mm kalınlığa sahip olan Vivo V29e'nin gücünü Snapdragon 480 veya 480+'dan alacağı biliniyor.

Genel olarak V29e 5G modeline göz attığımızda yeterli özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Zaten orta segment için üretilmiş bir cihaz olması nedeniyle fiyatının da uygun olması bekleniyor. Ancak tasarımını göz önüne aldığımızda tercih edilebilir bir model olacağı görülüyor. Sizce Vivo V29e'nin fiyatı ne kadar olacak? Siz V29e'yi beğendiniz mi?