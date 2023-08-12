Giriş ve orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Vivo, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Vivo V29e 5G modelinin tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar...

Giriş ve orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Vivo, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Vivo V29e 5G modelinin tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar…

Vivo V29e 5G özellikleri ve tanıtım tarihi açıklandı

Vivo, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 480 5G kullanacak. 8nm teknolojisiyle üretilen işlemci, sırasıyla (2x 2.0 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55) ve (2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55) çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

V2304 model numarasıyla tanıtılacağı belirtilen cihaz, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. Açıklanan bilgilere göre Vivo, yeni modelinde 128 GB ve 256 GB depolamaya yer verecek.

Apple'ın yapamadığını OnePlus yaptı: İşte Ace 2 Pro'nun o özelliği!

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde 64 Megapiksel ana kamera kullanılacağı belirtiliyor. Cihazın öz çekim kamerasında ise 50 Megapiksel lense yer verilecek.

Vivo V29e 5G modeli mavi, siyah ve altın rengi seçenekleriyle kullanıcıların beğenilerine sunulacak. Cihazın kutudan Android 13 ile çıkacağı tahmin ediliyor.

Vivo, yeni modelinde 80W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.600 mAh kapasiteli batarya kullanacak. Şirket, yeni modeli ağustos ayı içerisinde tanıtacağını duyurdu. Vivo V29e 5G modeli, 360 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Siz Vivo V29e modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.