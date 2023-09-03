Vivo V29'un tanıtım tarihi açıklandı

Vivo'nun yeni orta segment modeli Vivo V29, 39 farklı ülkede satışa sunulacak. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan küresel lansmanda tüm özellikleriyle tanıtılacak olan V29, merakla bekleniyor.

Vivo'nun yeni orta segment modeli Vivo V29 için tarih verildi. Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan V29, şimdi 39 farklı ülkede satılmak üzere tanıtılacak. Gelin Vivo V29'un merak edilen özelliklerine ve lansman tarihine göz atalım.

Dev ekranlı Vivo V29 7 Eylül'de tanıtılacak!

Vivo geçtiğimiz haftalarda V29'un bir alt modeli olan V29e'yi tanıtmıştı. Şimdi ise sıra biraz daha yüksek özelliklere sahip Vivo V29'da. Ortaya çıkan bilgilere göre 7 Eylül'de küresel lansmanı gerçeleşecek olan Vivo V29, tüm özellikleriyle 39 ülkede satılmak üzere piyasaya sürülecek. Ancak lansman öncesi ön siparişe sunulması nedeniyle tüm özellikleri biliniyor.

Vivo V29 ön tarafında V29e ile hemen hemen aynı özelliklere sahip 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekran taşıyor. 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunan bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Ekranın altında parmak izi sensörüne yer veren V29, yine ön tarafında 50 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise ana kamera olarak OIS'li 50 Megapiksellik bir kamera kullanılırken, bu kameraya 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Tabi halka şeklindeki LED flaşı da atlamamak gerek.

Özçekim sevdalıları buraya: 50 Megapiksel ön kamerasıyla vivo V29e tanıtıldı!

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 778G yonga setinden alan Vivo V29, 8 GB RAM bellek ve 256 GB dahili depolama ile geliyor. Kasanın içerisinde 4600 mAh'lik bir pil barındıran V29, bu pil için 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı FunTouch 13 ile çalıştıran cihaz, toplam 186 gram ağırlığa ve 7,46 mm kalınlığa sahip. Fiyat tarafında ise küresel pazar için net bir bilgi bulunmasa da ön sipariş sürecinde 389 Dolar'a satıldığını biliyoruz.

Siz Vivo V29'u nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Vivo V29 özellikleri!

Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1260 x 2800 piksel çözünürlük

İşlemci: Snapdragon 778G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ön kamera: 50 Megapiksel

Arka kamera: OIS'li 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 4600 mAh, 80W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FunTouch 13

Fiyat: 389 Dolar