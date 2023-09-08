vivo V29 Türkiye'de satışa sunuldu
Türkiye'de hızla büyüyen vivo, V29 modelini satışa sundu. V29, dikkat çekici stüdyo portresi özelliği ve göz dostu ekranıyla öne çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ve 4600 mAh bataryasıyla güçlü performans sunuyor.
Türkiye'de hızla büyüyen vivo, pazar payını artırmak için yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Son olarak, V29 Lite'ın ardından V29 modeli de Türkiye'de satışa sunuldu ve ön siparişe açıldı. vivo V29 inceleme sizlerle.
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Dünya çapında lider bir akıllı telefon üreticisi olan vivo, dikkat çekici stüdyo portresi özelliği ile donatılmış V29 modelini satışa sundu. V29, Işıltılı Gök Mavisi ve Derin Gece Siyahı olmak üzere iki çarpıcı renk seçeneği sunuyor ve kavisli ekranı ile tarz sahibi ve zarif bir tasarıma sahip.
"Star Işığı" (Aura Light) özelliği sayesinde V29, akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni bir seviyeye taşıyor. Bu büyük ışık halkası, arka kamera düzeninde bulunuyor ve standart flaşlara göre dokuz kat daha fazla ışık sunarak profesyonel stüdyo aydınlatmasına benzer bir yumuşaklık sağlıyor.
"Star Işığı" ile oluşturulan üç boyutlu aydınlatma efekti, yüzdeki gölgeleri gidererek ve karanlık alanları aydınlatarak fotoğrafları daha çarpıcı hale getirirken, yumuşak aydınlatma da kusurları gizleyerek öznenin doğal güzelliğini vurgular. Bu sayede, herhangi bir ışık koşulunda etkileyici portreler çekmek mümkün olur.
Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı, kameranın renk sıcaklıklarına uyum sağlayarak loş ortamlardaki nesneleri daha belirgin hale getirir ve parlak ve net portreler elde etmenizi sağlar.
V29, grup selfie'leri ve Süper Grup Videoları için özel özelliklere sahiptir, böylece güzel anları kaçırmazsınız. Ön kamera, 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu ile gülümsemeleri mükemmel şekilde yakalar, geniş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri ile daha fazla gülümsemeyi yakalamak kolaylaşır.
V29, Vlog Movie Creator özelliği ile video oluşturmayı kolaylaştırır ve farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan vloglar ve sosyal medya içerikleri oluşturmanıza yardımcı olur.
V29, göz dostu bir ekranla da dikkat çekiyor. 6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekran, 120 Hz yenileme hızı ile çarpıcı görseller sunar. Ayrıca, SGS tarafından verilen üç profesyonel seviyede göz koruma sertifikası ile kullanıcıların göz sağlığına önem verir. 1,5K çözünürlüğü ve yüksek piksel yoğunluğu ile V29, ekran kalitesinde rakiplerini geride bırakır.
Güçlü performans sunan Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu ile çalışan V29, 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunar. Ayrıca, Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi ile optimum performans sağlar ve 4600 mAh (TYP) güçlü bataryası ile uzun süre kesintisiz kullanım sunar. 80W Flaş Şarjı ile telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.
vivo V29 teknik özellikleri
Piksel Yoğunluğu: 452 PPI 2160 Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma 1.07 Milyar Renk Ekran Boyutu: 6,78 inç Çözünürlük: 2800 × 1260 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz SGS düşük mavi ışık, SGS düşük titreme, SGS düşük leke HDR10 SertifikasyonuKamera (Arka)"Star Işığı" ışık halkalı çoklu kamera sistemi, 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası, 8 MP Ultra Geniş Açı Kamerası, 2 MP Monokrom KamerasıKamera (Ön)50 MP AF Grup Selfie'si, Süper Grup Videosu, Geniş Görüş AlanıİşlemciQualcomm Snapdragon 778GRAM8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAMDepolama256 GBBağlantı5G desteği, çift kanal Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB Type-CSoğutma SistemiUltra Büyük VC Biyonik Soğutma SistemiBatarya Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80W FlashChargeİşletim SistemiFuntouch OS 13Fotoğrafçılık ÖzellikleriStar Işığı, Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı, Grup Selfie'si, Vlog Movie Creator
ÖzellikAçıklamaRenk SeçenekleriIşıltılı Gök Mavisi, Derin Gece SiyahıEkran1.5K 3D Kavisli AMOLED ekran
Piksel Yoğunluğu: 452 PPI
2160 Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma
1.07 Milyar Renk
Ekran Boyutu: 6,78 inç
Çözünürlük: 2800 × 1260 piksel
Yenileme Hızı: 120 Hz
SGS düşük mavi ışık, SGS düşük titreme, SGS düşük leke
HDR10 SertifikasyonuKamera (Arka)"Star Işığı" ışık halkalı çoklu kamera sistemi, 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası, 8 MP Ultra Geniş Açı Kamerası, 2 MP Monokrom KamerasıKamera (Ön)50 MP AF Grup Selfie'si, Süper Grup Videosu, Geniş Görüş AlanıİşlemciQualcomm Snapdragon 778GRAM8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAMDepolama256 GBBağlantı5G desteği, çift kanal Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB Type-CSoğutma SistemiUltra Büyük VC Biyonik Soğutma SistemiBatarya Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80W FlashChargeİşletim SistemiFuntouch OS 13Fotoğrafçılık ÖzellikleriStar Işığı, Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı, Grup Selfie'si, Vlog Movie Creator