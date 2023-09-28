Vivo V29 Pro Tanıtım Tarihi Açıklandı

Vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı V29 Pro modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Haziran ayında tanıtılan Vivo S17 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olması beklenen akıllı telefonun tanıtım tarihi kısa bir süre önce açıklandı.

Vivo V29 Pro ne zaman tanıtılacak?

Vivo, kısa bir süre önce paylaşmış olduğu tanıtım posteriyle V29 Pro'nun 4 Ekim'de vitrine çıkacağını açıkladı. Posterde akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğine yer verilmezken, geçmiş sızıntılar ürünün Vivo S17 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağını söylüyor.

Hatırlanacağı üzere Vivo S17 Pro, 6.78 inç 120 Hz yenileme hızı, 2800 x 1260 çözünürlük ve 452 PPI piksel yoğunluğu sunan AMOLED bir panele sahip. Delikli ekran tasarımıyla gelen akıllı telefon, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden güç alıyor.

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Modelde 8/12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılmış.

Önde 50 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS özellikli 50 Megapiksel Sony IMX766V ana, 8 Megapiksel Sony IMX355 ultra geniş ve 12 Megapiksel Sony IMX663 telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Batarya tarafındaysa 80W hızlarında şarj olabilen 4,600 mAh'lik bir pil mevcut. Bunun dışında çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB 2.0 (Type-C) gibi özellikler de kullanıcılara sunuluyor.

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