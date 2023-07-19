Vivo V29 Lite Türkiye'ye geliyor!

Vivo V29 Lite, 64 Megapiksel kamerası, 120Hz AMOLED ekranı ve 5.000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Ayrıca orta segmentte kavisli ekrana sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor.

Son birkaç yılda pazardaki hakimiyet alanını artırmayı başaran Vivo, özellikle bütçe dostu akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Vivo Y36 modelini ülkemize getiren şirket, şimdi de orta segmentte iddialı yeni Vivo V29 Lite için bir duyuru yaptı. İşte detaylar…

Vivo V29 Lite, yakında Türkiye'de!

Vivo V29 Lite, 64 Megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı

AMOLED ekranı, bir günden fazla dayanabilen 5.000 mAh boyutunda bataryası ve 44W FlashCharge hızlı

şarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.

Ayrıca Vivo, V29 Lite 5G ile sektörde bir ilke imza atarak orta segmentte kullanıcılara ilk defa kavisli ekrana

sahip bir akıllı telefon sunuyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite, kavisli AMOLED ekranı ile tasarımsal bütünlük yakalamayı başarıyor.

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Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve

FunTouch OS 13 ara yüzü üzerinde çalışıyor. Telefon 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 128GB depolama alanı

ile geliyor.

Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği, mevcut 8 GB RAM'e ek olarak mevcut depolama alanından

8 GB'a kadar belleği "ödünç alarak" kullanıcıların 36 adede kadar uygulama arasında gecikme

olmadan eşzamanlı geçiş yapmasına olanak tanıyor.

16 Megapiksel ön kameraya sahip olan vivo V29 Lite 5G'nin arkasında 64 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel bokeh, 2 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Telefon ekran altı parmak izi okuyucusu ile de kullanıcılara kullanım kolaylığı ve güvenlik sunuyor.