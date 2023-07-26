Vivo V29 Lite: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Vivo, orta segmentte iddialı yeni Vivo V29 Lite modelini ön satışa açtı. Telefon, 64 MP kamerası, 120Hz AMOLED ekranı ve 5000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Fiyatı 15.999 TL olarak belirlendi.

Son birkaç yılda pazardaki hakimiyet alanını artırmayı başaran Vivo, özellikle bütçe dostu akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Vivo Y36 modelini ülkemize getiren şirket, şimdi de orta segmentte iddialı yeni Vivo V29 Lite modelini ön satışa açtı. İşte Vivo V29 Lite, fiyatı ve özellikleri…

Vivo V29 Lite fiyatı ve özellikleri!

Vivo V29 Lite, 64 Megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı, bir günden fazla dayanabilen 5.000 mAh boyutunda bataryası ve 44W FlashCharge hızlı

şarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.

Ayrıca Vivo, V29 Lite 5G ile sektörde bir ilke imza atarak orta segmentte kullanıcılara ilk defa kavisli ekrana

sahip bir akıllı telefon sunuyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite, kavisli AMOLED ekranı ile tasarımsal bütünlük yakalamayı başarıyor.

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Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve

FunTouch OS 13 ara yüzü üzerinde çalışıyor. Telefon 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 128GB depolama alanı

ile geliyor.

Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği, mevcut 8 GB RAM'e ek olarak mevcut depolama alanından

8 GB'a kadar belleği "ödünç alarak" kullanıcıların 36 adede kadar uygulama arasında gecikme

olmadan eşzamanlı geçiş yapmasına olanak tanıyor.

16 Megapiksel ön kameraya sahip olan vivo V29 Lite 5G'nin arkasında 64 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel bokeh, 2 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Telefon ekran altı parmak izi okuyucusu ile de kullanıcılara kullanım kolaylığı ve güvenlik sunuyor.

ÖzellikVivo V29 Lite Ekran6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLEDİşlemciQualcomm Snapdragon 695 (8nm)Bellek8GB LPDDR4x RAMDepolama128GB UFS 2.2Arka Kamera64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4Ön Kamera16MP f/2.45YazılımFunTouch OS 13, Android 13Batarya5000 mAh, 44W hızlı şarjBoyut164.24 x 74.79 x 7.89mmAğırlık177g

Vivo V29 Lite ön satış fiyatı 8/256 GB modeli için 15 bin 999 TL olarak açıklandı. Ön sipariş süresi boyunca cihazı satın alan kişilere 1599 TL değerinde TWS2 ANCakıllı kulaklığı ve 3000 TL değerinde Ekstra 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarımı da hediye ediliyor.