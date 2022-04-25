VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı - Haberler

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VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

Haberler.com - Teknoloji
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VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

50MP Geniş Açılı çift selfie kamerası ve renk değiştirebilen arka yüzeyi ile dikkatleri üzerine çeken vivo V23 5G etkileyici tasarımı, yüksek performanslı 5G deneyimi ve büyüleyici yenilikleri ile raflardaki yerini aldı.

Akıllı telefon sektöründe birçok ilki gerçekleştiren vivo, V serisi ailesine katılan yeni modeliyle fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. vivo V23 5G, Türkiye'de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm'lik ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve gücünü havacılıkta kullanılan alüminyumdan alıyor.

VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ise canlılık sağlıyor.

VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda farkını öne çıkarıyor.Aynı zamanda 12 GB RAM'e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile rakipleriyle performans adına yarışıyor. Bununla birlikte MediaTek Dimensity 920 sayesinde mobil eğlence artık daha heyecanlı ve kesintisiz bir hale bürünüyor.

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