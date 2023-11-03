En yeni ürünlerini mağaza içerisinde kullanıcılarla buluşturan vivo, bu mağazada satış ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. İşte vivo'nun merakla beklenen ilk Türkiye deneyim mağazası.

vivo, Türkiye'de ilk deneyim mağazasını açtı. En yeni ürünlerini mağaza içerisinde kullanıcılarla buluşturan vivo, bu mağazada satış ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. İşte vivo'nun merakla beklenen ilk Türkiye deneyim mağazası.

vivo, Türkiye'de ilk deneyim mağazasını açtı! İşte vivo'nun ekosistemi!

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vivo, en yeni ürünleri ile donattığı ilk Türkiye deneyim mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Gayet sade bir şekilde tasarlanan vivo Türkiye deneyim mağazası, misafirlerini ağırlamak için hazır durumda. Mağaza içerisinde vivo Y serisi, V serisi ve X serisi bünyesinde yer alan birçok yeni akıllı telefon modeli ziyaretçilerin deneyimine sunulmuş durumda. Tabi ülkemizde üretilen vivo modelleri de mağaza içerisinde misafirleri karşılıyor.

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Bununla birlikte yeni akıllı saat modellerini, tabletlerini, akıllı kulaklıklarını ve daha birçok ürünü Türkiye deneyim mağazası raflarına yerleştiren vivo, satış temsilcileri ile en doğru bilgiyi almanıza olanak sağlıyor. Ayrıca mağaza içerisindeki "Star Işığı" isimli alanda vivo'nun yeni akıllı telefon modeli vivo V29'un kamera hünerlerini de test edebiliyorsunuz.

Marmara Park AVM'de MediaMarkt Tech Arena içerisinde açılan vivo Türkiye deneyim mağazası ziyaretçilerini bekliyor. Bu sayede vivo'nun kendi mağazası içerisinde merak ettiğiniz tüm vivo ürünlerini deneyimleyip satın alabileceksiniz.