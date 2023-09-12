Vivo T2 Pro Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

Vivo, orta segmente hitap eden T2 Pro modelinin teknik özelliklerini ve tasarımını duyurdu. Akıllı telefon, damla çentik tasarımı ve çift kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, orta segmente hitap eden T2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Peki akıllı telefon teknik özellikleriyle ve tasarımıyla neler sunacak? İşte Vivo T2 Pro özellikleri ve tasarımı!

Vivo T2 Pro özellikleri ve tasarımı

MySmartPrice'ın son raporuna göre yaklaşan Vivo T2 Pro modeli damla çentik tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Sektör standartlarına göre hiç de fena olmayan bir ekran gövde oranına sahip olacak akıllı telefon arka tarafta dairesel çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Öte yandan 7,4 mm'lik kalınlığa sahip olacak.

Vivo T2 Pro'nun 120 Hz yenileme hızına ve 1.200 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 3D kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Henüz tam belli olmasa da bu paneline FHD+ çözünürlük sunması kuvvetle muhtemel. Bunun yanı sıra arka panelde 4K kayıt yapabilen OIS destekli bir 64 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü mevcut olacak.

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Akıllı telefona güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 7200 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapacak. 8 GB RAM ile gelecek akıllı telefonda 128/256 GB dahili depolama seçenekleri yer alacak.

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada cihazın geçen ay piyasaya sürülen iQOO Z7 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Z7 Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran6,78 inç, AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı, Full HD+Ön Kamera16 MegapikselArka KameraOIS'li 64 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlikİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBBatarya4600 mAh, 66W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Fiyat8 GB RAM / 128 GB depolama: 290 Dolar, 8 GB RAM / 256 GB depolama: 302 Dolar

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