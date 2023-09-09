Vivo T2 Pro: Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Vivo yeni orta segment modeli T2 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda T2 ve T2x modeller ile karşımıza çıkan Vivo, şimdi seriye yine uygun fiyatlı Vivo T2 Pro'yu katmayı planlıyor. Gelin Vivo T2 Pro'nun özelliklerine yakından bakalım.

Vivo T2 Pro AnTuTu'da göründü!

Vivo uygun fiyatı ile dikkat çekecek yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. T2 Pro adıyla piyasaya sürülecek olan Vivo'nun yeni akıllı telefonu, iddialara göre iQOO Z7 Pro ile aynı özelliklere sahip olacak. Bunun kanıtı ise AnTuTu performans testlerinde diyebiliriz.

Bugün AnTuTu'da görünen Vivo T2 Pro tıpkı iQOO Z7 Pro gibi MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM ile bu işlemciyi destekleyen T2 Pro, AnTuTu'dan 600 bin puan alıyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

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Şimdilik Vivo T2 Pro hakkında bilinenler bu kadar. Ancak sızıntılar doğruysa iQOO Z7 Pro'nun özelliklerine bakarak Vivo T2 Pro hakkında bilgi edinebiliriz. Merak edenler için aşağıya iQOO Z7 Pro'nun özelliklerini bıraktık. Tabi cihazın fiyatını da. Sizce T2 Pro'nun fiyatı iQOO Z7 Pro ile aynı mı olacak? Yoksa T2 Pro tamamen başka bir cihaz mı olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

iQOO Z7 Pro özellikleri!