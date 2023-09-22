Vivo T2 Pro, Orta Sınıf İçin İddialı Bir Modelle Kullanıcıların Karşısına Çıkıyor

Vivo, orta sınıf için iddialı bir model olan T2 Pro'yu tanıttı. Cihaz, MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

Ülkemizde de önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan vivo, orta ve üst segment modelleriyle sektörde önemli bir pay sahibi oldu. Yükselen grafiğini sürdürmek isteyen şirket, orta sınıf için iddialı sayılabilecek bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Vivo T2 Pro, Dimenisty 7200 ile sahne aldı

Vivo, lansmandan önce de cihazın bazı özelliklerini açıklamıştı. Daha önceden açıklanan bilgilerden birisi de cihazın işlemcisiydi. Vivo T2 Pro, MediaTek'in ilk 4nm işlemcisi olan Dimenisty 7200'ü ile birlikte sahne alacak.

Vivo cihazının ön panelinde 120 Hz yenileme hızına, 1.300 nit maksimum parlaklığa ve 10 bit renk derinliğine sahip 6,78 inçlik kavisli bir AMOLED ekran yer alıyor. 8 GB RAM'e sahip model, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle geliyor.

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Arka panele baktığımızda 4K kayıt yapabilen OIS destekli bir 64 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü dizilimini görüyoruz. Ön tarafta ise nokta şeklinde tasarlanmış 16 Megapiksellik bir özçekim kamerası kendine yer buluyor.

Vivo T2 Pro, 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh batarya ile sahne alacak. IP52 dayanıklılık derecesine sahip model, Ay Siyahı ve Kumul Altını olarak isimlendirilen iki adet renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın 265 dolarlık bir başlangıç satış fiyatı bulunuyor.