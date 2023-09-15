Vivo T2 Pro'nun performans raporu ortaya çıktı

Vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren marka, geçtiğimiz günlerde Vivo T2 modelini piyasaya sürmesinin ardından yakın zamanda ise Vivo T2 Pro akıllı telefonunu tanıtacak. Yeni modele merhaba demek için uzun bir süre kalmamışken Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte fiyat/performans odaklı Android cihazı olacak Vivo T2 Pro 'nun performans raporu…

Geekbench'te görüntülendi: İşte Vivo T2 Pro performans raporu

Vivo T2 Pro modelinin performans raporuna geçmeden önce bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın ne kadar performanslı olduğunu ölçmek için kullanılan bir uygulamadır. Akıllı telefonda çeşitli işlemler yaparak bu işlemlerin hızına göre ölçüm yapan bu yazılım, en sonunda cihaza bir puan verir. Bu da ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyar.

V2321 model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıkan Vivo T2 Pro, tekli çekirdekli testten 1161 puan almışken, çoklu çekirdekli testte ise 2625 skor elde etti. Peki bu rapora göre akıllı telefonun özellikleri neler olacak?

120 Hz ekran ve OIS kamera: Vivo T2 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Raporda yer alan bilgilere göre Vivo T2 Pro modelinin kalbinde 8 çekirdekten oluşan bir işlemci yer alacak. Bu işlemci ise çekirdek bilgilerine baktığımızda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200'e denk geliyor.

Öte taraftan Android 13 işletim sisteminde çalışacak cihazın 8 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi var. Raporda bunlar dışında başka herhangi bir bilgi ne yazık ki mevcut değil. Akıllı telefon ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.

Vivo T2 Pro beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.78 inç – AMOLED 2408 x 1080 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Dimensity 7200Arka Kamera(lar): 64 Megapiksel + 2 MegapikselArka Kamera Video: 1080@30fpsÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 128 GBBatarya: 4600 mAhİşletim Sistemi: Android 13

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo T2 Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.