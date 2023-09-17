Vivo T2 Pro Modeli İçin İşlemci Açıklandı

Vivo, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında çıkacak olan T2 Pro modeli için MediaTek Dimensity 7200 işlemci kullanılacak. Telefonun diğer özellikleri ve tasarımı da ortaya çıktı.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Vivo, yakında T2 Pro modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonla ilgili neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir deneyim sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Lansman hızla yaklaşırken Vivo telefonun güç alacağı işlemciyi paylaştığı tanıtım posteriyle birinci ağızdan açıkladı.

Vivo T2 Pro hangi işlemciden güç alacak?

Vivo kısa süre önce yaptığı paylaşımla T2 Pro modelinin güç aldığı işlemciyi açıkladı. Buna göre telefonda MediaTek Dimensity 7200 kullanılacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefon dün V2321 model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Bu sayede işlemcisinin nasıl bir performans sunacağıyla ilgili soru işareti de ortadan kalktı. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 1161, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 625 puan almayı başardı.

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Modelin geçmiş özelliklerine bakacak olursak, 120 Hz yenileme hızına ve 1.200 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 3D kavisli bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Henüz belli olmasa da bu panelin FHD+ çözünürlük sunması kuvvetle muhtemel. Bunun yanı sıra arka panelde 4K kayıt yapabilen OIS destekli bir 64 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü mevcut olacak.

8 GB RAM ile gelecek akıllı telefonda 128/256 GB dahili depolama seçenekleri yer alacak. Öte yandan 66W hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh'lik bir bataryadan beslenecek. Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada cihazın geçen ay piyasaya sürülen iQOO Z7 Pro'nunyenidenmarkalanmışbir versiyonu olacağı söyleniyor. Son olarak 22 Eylül'de tanıtılacağını belirtelim.

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