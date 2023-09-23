Vivo, S Flip ve V Flip Modelleri İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Vivo, 2022 yılında piyasaya süreceği S Flip ve V Flip adlı katlanabilir telefon modelleri ile pazar payını artırmayı hedefliyor. Şirketin orta segment kullanıcılara hitap edeceği tahmin ediliyor.

İlk katlanabilir telefon modelini 2022 yılında piyasaya süren Vivo, pazar payını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sızdırılan bilgilere göre Vivo, S Flip ve V Flip olmak üzere iki farklı katlanabilir telefon modeli piyasaya sürecek.

Vivo, S Flip ve V Flip modelleri için kolları sıvadı

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) websitesinde yayınlanan marka kayıt başvurusu, şirketin yeni katlanabilir modelleri için çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor. X Flip adını verdiği amiral gemisi katlanabilir modele sahip olan şirketin yeni cihazlarla orta segment kullanıcılara hitap edeceği tahmin ediliyor.

Motorola, geçtiğimiz haftalarda Razr 40 duo adını verdiği orta-üst segment pazarına hitap eden katlanabilir modelini tanıttı. Bununla birlikte Samsung'un da orta segment kullanıcıları için uygun fiyatlı katlanabilir telefon için arge sürecinde olduğu iddia ediliyor.

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Vivo'nun yeni serisinde Snapdragon 7 Gen 1 veya MediaTek Dimensity 1200 işlemciye yer vereceği tahmin ediliyor. X Flip modeliyle aynı ekran ve kasa özelliklerine sahip olacağı iddia edilen cihazlar, 2024'ten sonra piyasaya sürülecek.

Vivo X Fold modelinde 1080 x 2500 piksel çözünürlüğe sahip 6.74 inç ekran bulunuyor. Bununla birlikte, cihazda 120Hz ekran tazeleme hızına sahip LTPO AMOLED panel mevcut.

Şirketin yeni modellerde 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunacağı tahmin ediliyor. Cihazların 800 dolardan daha düşük fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

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