Vivo Pad Air Modeli Tanıtıldı

Vivo, Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek için yeni modeli Vivo Pad Air'i tanıttı. Snapdragon 870 işlemci, 11.5 inç ekran, 144Hz ekran tazeleme hızı ve 8.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Vivo, yeni modelini tanıttı. İşte Vivo Pad Air modelinin özellikleri ve fiyatı…

Vivo Pad Air teknik özellikleri

Vivo Pad Air, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 870 işlemciden alacak. SM8250-AC model koduna sahip Snapdragon 870 işlemci, 7nm teknolojisi ile üretiliyor. İşlemcide 1 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A77, 3 adet 2.42 GHz ARM Cortex-A77 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek yer alıyor. Grafik arabirimi tarafında ise 670 MHz saat hızında çalışan Adreno 650 bulunuyor.

Vivo, Pad Air modelinde 3: 2 oranına sahip 11.5 inç P3 geniş renk gamına sahip ekran ile tanıtıldı. Bununla birlikte, yeni model 2.8K çözünürlüğe ve 144Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Yeni nesil Microsoft Surface modelleri hakkında ilk bilgiler geldi!

Kullanıcılara daha iyi bir video içerik tüketme deneyimi yaşatmak isteyen Vivo, gelişmiş ekran özelliklerinin yanı sıra cihazda dört adet hoparlöre yer verdiklerini açıkladı. Vivo Pad Air'ın 6.67mm kalınlığa ve 530 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Vivo Pad Air, Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazda 44W hızlı şarj teknolojisine sahip 8.500 mAh batarya bulunduğunu belirtelim.

Şirket, cihazın depolama ve RAM detaylarını henüz açıklamadı. Diğer teknik detayların yakında açıklanması bekleniyor.