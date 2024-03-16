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vivo Pad 3 Pro Geekbench performans testinde görüntülendi

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vivo, yakın zamanda tanıtacağı Pad 3 Pro modelinin Geekbench performans test sonuçlarını paylaştı. Tabletin MediaTek işlemcisi ve yüksek RAM kapasitesi dikkat çekiyor.

vivo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten şirket, bu kapsamda yakın zamanda Pad 3 Pro modelini de tanıtacak. Merakla beklenen vivo Pad 3 Pro, Geekbench veri tabanında görüntülendi.

vivo Pad 3 Pro Geekbench performans testinde

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Tabletin gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

Geekbench'te vivo PA2473 kod adıyla görüntülenen vivo Pad 3 Pro, tekli ve çoklu çekirdekli testlerden sırasıyla 2223 ve 7547 puan aldı. Rapora baktığımızda cihazın MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz.

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4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz hızında ARM-Cortex X4, üç adet 2.85 GHz hızında Cortex X4, dört adet 2.0 GHz hızında Cortex A720 çekirdeklerinden oluşuyor. Öte yandan modelin 16 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 14 üzerinde çalışacağı da raporda yer alan bilgiler arasında.

vivo Pad 3 Pro modeli, 26 Mart tarihinde markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkacak. Ancak bu resmi bir bilgi değil, sadece iddiadan ibaret. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabletten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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