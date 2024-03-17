vivo'nun yeni tableti GeekBench'te ortaya çıktı

vivo'nun yaklaşmakta olan yeni tableti, PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda ortaya çıktı. Bu yeni cihazın Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

vivo Pad 3 Pro, bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor

GeekBench listesinde cihazın işlemcisi direkt olarak MediaTek Dimensity 9300 şeklinde tanımlamamış olsa da, öyle olduğuna dair sağlam ipuçları bulunuyor. 16 GB RAM gibi detaylar da dikkate alındığında bu cihazın bir amiral gemisi olduğu anlaşılıyor.

Bazı önceki söylentilere göre cihazın teknik özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda, 144 Hz yenileme hızına sahip 3K çözünürlüklü bir LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, cihazın 66 W veya hatta 80 W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Arka tarafta tek bir 13 MP ana kamera ve tek bir LED flaş, ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunacak.

İşte GeekBench'te ortaya çıkan vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri:

ÖzellikDeğer Model NumarasıPA2473İşlemciMediaTek Dimensity 9300RAM16 GBEkran Boyutu12,95 inçEkran Türü144 Hz, 3K çözünürlüklü LCDDepolama Alanı512 GBBatarya Kapasitesi11.500 mAhHızlı Şarj Desteği66W veya 80WAna Kamera13 MPÖn Kamera8 MP

vivo Pad 3 Pro, sunduğu yüksek performans, büyük depolama alanı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olabilir. Ancak, resmi bir duyuru yapılmadan önce, tam teknik özellikler ve diğer ayrıntılar hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz elbette.

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