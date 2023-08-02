Vivo, V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G'yi Türkiye'de kullanıcılarla buluşturdu. Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefon, geniş depolama alanı ve kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, çeşitli kamera özellikleri ve güncelleme garantisi sunuyor.

Vivo'nun amiral gemisi özelliklere sahip yeni bütçe dostu modeli V29 Lite satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vivo, V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G'yi Türkiye'de kullanıcılarla buluşturdu.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 ara yüzüyle istediğiniz uygulamaları dilediğinizce kullanabilme olanağı veriyor. 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip vivo V29 Lite 5G'nin genişletilmiş RAM 3.0 özelliği sayesinde 36 adede kadar uygulama arasında gecikme olmadan hızlı geçiş yapılabiliyor.

vivo, sektörde ilk kez orta segmentte kullanıcılara kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Altın ışıltısı ve siyah elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite'ın 120Hz kavisli AMOLED ekranıyla uygun şık bir tasarım sunuyor.

V29 Lite'ın 64MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı ile yüksek kamera performansı sunuyor. Kullanıcılar telefonun 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi en güzel anları gece gündüz fark etmeksizin neredeyse tüm ışık koşullarında en güzel şekilde ölümsüzleştirebiliyor.

Çift Pozlama özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı fotoğraflar ve farklı portre modlarında en güzel fotoğrafları; Dual-View Video özelliği sayesinde de ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak etkili Vlog'lar çekilebiliyor.

vivo, V29 Lite'ı 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Telefonu vivo'nun online satış kanalı myvivoshop.com'dan satın almayı tercih edildiğinde 3 bin TL değerinde 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım hediyesi fırsatı sunuyor. Ayrıca eski telefonu getirip yeni telefon alımlarında 500 TL'lik indirim fırsatlarından da yararlanılabiliyor.