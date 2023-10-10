Son dönemde Çinli akıllı telefon firmaları önemli suçlamalarla karşı karşıya. Hindistan'da Vivo CFO'su önemli bir suçlama ile karşı karşıya. Ancak ilk gelen bilgilere bakılırsa Hindistan'da yürütülen operasyon marka ile direkt ilgili değil. Buna göre güvenlik güçleri, Vivo Hindistan yönetimini ve CFO'sunu kara para aklama iddiasıyla tutuklama kararı aldı.

Son dönemde Çinli akıllı telefon firmaları önemli suçlamalarla karşı karşıya. Bu anlamda Hindistan'da Vivo CFO'su önemli bir suçlama ile karşı karşıya. Ancak ilk gelen bilgilere bakılırsa Hindistan'da yürütülen operasyon marka ile direkt ilgili değil. Buna göre güvenlik güçleri, Vivo Hindistan yönetimini ve CFO'sunu kara para aklama iddiasıyla tutuklama kararı aldı.

Vivo Hindistan üst yönetimine kara para aklama tutuklaması

Akıllı telefon pazarında önemli oyuncular arasında yer alan Vivo, Hindistan'da şok bir suçlama ile karşı karşıya. Ortaya çıkan ilk bilgilere bakılırsa olayın Vivo genel merkezi ile bir bağlantısı yok. Buna göre Hindistan, Vivo Hindistan yönetimi için 120 milyon dolarlık bir kara para aklama iddiasıyla tutuklama kararı aldı.

Vivo Hindistan üst yönetimini hedef alan bu operasyonu Hindistan'ın mali suçlar özel birimi ED gerçekleştirdi. Yetkililer, Vivo Hindistan'ın 50 milyon dolarlık mal ve parasına da el koydu. Operasyonda güvenlik güçleri, Vivo Hindistan CFO'su dahil olmak üzere dört üst düzey yöneticisini tutukladı.

Aslında Vivo Hindistan için ilk operasyonlar Temmuz 2022 yılında başladı. O dönemde güvenlik güçleri markanın Hindistan'da yer alan depolarına baskın düzenledi.

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Ortaya çıkan detaylara göre Vivo Hindistan, paravan şirketler aracılığıyla 120 Milyon Dolar değerinde bir meblağı hortumladığı iddia ediliyor. Şu ana kadar ise Vivo, iddialar ve tutuklamalar ile ilgili bir açıklama yapmış değil.

Hindistan yönetimi, son zamanlarda özellikle Çinli firmaların faaliyetlerini çok daha fazla izliyor. Ancak ülkenin sosyal medya uygulamaları dahil birçok teknoloji firmasıyla pek de arası iyi değil. Buna karşın şimdiye kadar Vivo Hindistan için yapılan tutuklama gibi bir operasyon karşımıza çıkmadı. Yine Hindistan yönetimi Vivo Hindistan için 120 milyon dolar kara para aklama suçlaması yapsa da henüz bunun nasıl yapıldığının detayları ortaya çıkmadı.

Ancak ortaya çıkan meselenin Çin genel merkezi ile ilgili olmadığı düşünülüyor. Bu anlamda Vivo'nun açıklama yapmak için detayları öğrenmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huawei'ye ABD ambargosu ile başlayan ve müttefik ülkelerin de katıldığı Çinli şirket ambargosuna Vivo'da dahil edilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.