Vivo, Hindistan pazarında Samsung'u tahtından etti

Akıllı telefon sektöründeki yavaşlamalara dönem dönem olsa da her telefon üreticisi belirli pazarlara çok daha ciddi şekilde bakar. Özellikle Apple ve Samsung gibi piyasa da göz önünde bulunan markalar için bazı pazarlar bir büyüklük göstergesi olabilmektedir. Çünkü bahsettiğimiz pazarların herhangi birinde yaşanacak bir düşüş o tüm satış rakamlarını etkilemektedir. Peki Vivo hangi pazarda Samsung'u tahtından etti? İşte detaylar…

Hindistan pazarının yeni gözdeleri Vivo ve Apple iPhone 13!

Öncelikle bu pazarların nereleri kapsadığından bahsederek başlayalım. Samsung ve Apple için hem üretim yaptıkları hem de dünyadaki en büyük pazarlar Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'dır. Evet Hindistan biraz garip gelmiş olabilir ülkeye dışarıdan bakıldığında çok gelişmiş bir bölge bizi karşılamıyor fakat konu akıllı telefonlar olunca işler değişiyor.

Hindistan pazarına bakıldığında bugüne kadar hep Samsung ve Apple cihazlarının hakimiyetini gördük. Genel olarak bölge insanları bu iki marka üzerinde yoğunlaşmış olsalar da son raporlar taht kavgasındaki değişimi gösteriyor. Yeni kurulan akıllı telefon markası Vivo, Samsung'un sallanmaz olarak belirtilen tahtını devirdi.

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Çin asıllı Vivo, Amerika Birleşik Devletleri pazarında yer almamasına ve Hindistan için çok yeni bir marka olsa da 2023 yılının 2. çeyreğindeki sevkiyatlar incelendiğinde Hindistan akıllı telefon pastasından Vivo yüzde 16'lık bir dilimin sahibi oldu. Bu da Hindistan pazarında Samsung'un 2. olarak tahtını devrilmesi anlamına geldi. Samsung'un hemen arkasında ise 3. sıraya oturarak bronz madalyanın sahibi olan Realme yer aldı.

Bununla birlikte Apple yüzde 61.1 bir oranında satışlarını arttırdı. Özellikle iPhone 13 modellerinin Hindistan pazarındaki kullanıcılar tarafından fazlaca tercih edildiği görüldü. Oppo ve Xiaomi gibi bir dönem gözde olan markalarınsa satışlarında ciddi düşüşler yaşandı. İlk 10 sıralama ise şöyle:

Vivo

Samsung

Realme

Oppo

Xiaomi

OnePlus

Apple

Poco

Tecno

Infinix