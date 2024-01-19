Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka bu kapsamda kısa süre önce teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Vivo G2 modelini sessiz sedasız vitrine çıkardı. İşte Vivo G2 özellikleri ve fiyatı!

Vivo G2 özellikleri

Vivo G2, giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentikle geliyor. Bununla birlikte telefonda 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6,56 inç LCD bir panel mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 6020 kullanılıyor. 7 nm mimariyle üretilen yonga; 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 5 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 13 Megapiksellik bir ana kamera karşımıza çıkıyor. Ancak paylaşılan görsellerde çift kamera kurulumu olduğunu görüyoruz. Henüz bununla ilgili net bilgi olmasa da diğer kameranın sadece görüntü için kullanıldığını, yani bir işlevi olmadığını söylemek mümkün.

Modelde 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Bununla beraber microSD kart desteğiyle depolamada artırım da mümkün. Son olarak 15W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir bataryadan beslendiğini belirtelim.

ÖzelliklerVivo G2 Ekran6,56 inç LCD, 1612 x 720 piksel HD+Yenileme Hızı90Hzİşletim SistemiOrigin OS 3 tabanlı Android 13Selfie Kamera5 MPArka Kamera13 MP (LED flaşlı)Yonga SetiDimensity 6020RAM8 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2, microSD kart yuvası (ek depolama için)Batarya5.000mAh, 15W USB-C şarjBağlantı NoktalarıUSB-C, 3,5 mm ses girişiAğ Destekleri5G, çift SIM, 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPSGüvenlikYana bakan parmak izi tarayıcıRenk SeçenekleriDerin Deniz SiyahıFiyatlar4GB+128GB: 1.199 Yuan (~167$)6GB+128GB: 1.499 Yuan (~210$)8GB+128GB: 1.599 Yuan (~225$)8GB+256GB: 1.899 Yuan (~265$)

Vivo G2 fiyatı

4GB+128GB: 1.199 Yuan (~170 $)

6GB+128GB: 1.499 Yuan (~210 $)

8GB+128GB: 1.599 Yuan (~225 $)

8GB+256GB: 1.899 Yuan (~265 $)