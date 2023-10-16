Vivo, Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü tanıtacak

Vivo, yeni ürünlerini ve yazılımlarını kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici son olarak çok yakında akıllı telefonlarına hayat verecek Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü piyasaya sürecek. Yeni sürümün Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtılacağı açıklanırken, markanın kendi geliştirdiği yapay zeka modelini de göstermesi bekleniyor.

Vivo, yeni ürünlerini ve yazılımlarını kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici son olarak çok yakında akıllı telefonlarına hayat verecek Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü piyasaya sürecek. Yeni sürümün Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtılacağı açıklanırken, markanın kendi geliştirdiği yapay zeka modelini de göstermesi bekleniyor.

Vivo Geliştirici Konferansı ne zaman düzenlenecek?

Vivo kısa süre önce yaptığı paylaşımla Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü 1 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtacağını duyurdu. Etkinlikte son dönemin belki de en çok konuşulan konularından birisi olan yapay zekaya da odaklanılacak. Zira bu kapsamda şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka modeli de görücüye çıkacak.

En çok dikkat çeken konulardan biri de şirketin etkinlikte Huawei ve Apple gibi kendi geliştirdiği bir işletim sistemini gösterecek olması. Marka şu an için yeni işletim sistemi hakkında pek bir şey açıklamamış olsa da sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station bu yazılımın IoT cihazlarda kullanılacağını gözler önüne seriyor. İşletim sisteminin gelecekte akıllı telefonlarında bulunup bulunmayacağı şimdilik belli değil ancak Çinli üreticinin yakın gelecekte Android ekosisteminden ayrılması pek de mümkün görünmüyor.

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Bunun dışında Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri şöyle;

vivo T2

vivo T2x

vivo Y11 (2023)

vivo iQOO Z7

vivo iQOO Z7i

vivo V27 Pro

vivo V27

vivo V27e

vivo iQOO Neo 7

vivo Y56

vivo Y100

Vivo X90 serisi

vivo S16 Pro

vivo S16

vivo S16e

Vivo X80 Pro

Vivo X80

vivo iQOO Neo7 Racing

vivo iQOO Neo7 Speed

Vivo X70 Pro+

Vivo X70 Pro

Vivo V25 Pro

Vivo V25

Vivo V23 Pro

Vivo V23 5G

Vivo V23e 5G

Vivo T1 Pro 5G

Vivo T1 5G

Vivo T1x

Vivo T1 Lite 5G

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75

Vivo Y75 5G

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