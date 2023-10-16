Vivo, Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü tanıtacak
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Vivo, yeni ürünlerini ve yazılımlarını kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici son olarak çok yakında akıllı telefonlarına hayat verecek Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü piyasaya sürecek. Yeni sürümün Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtılacağı açıklanırken, markanın kendi geliştirdiği yapay zeka modelini de göstermesi bekleniyor.
Vivo, yeni ürünlerini ve yazılımlarını kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici son olarak çok yakında akıllı telefonlarına hayat verecek Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü piyasaya sürecek. Yeni sürümün Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtılacağı açıklanırken, markanın kendi geliştirdiği yapay zeka modelini de göstermesi bekleniyor.
Vivo Geliştirici Konferansı ne zaman düzenlenecek?
Vivo kısa süre önce yaptığı paylaşımla Android 14 tabanlı OriginOS 4'ü 1 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtacağını duyurdu. Etkinlikte son dönemin belki de en çok konuşulan konularından birisi olan yapay zekaya da odaklanılacak. Zira bu kapsamda şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka modeli de görücüye çıkacak.
En çok dikkat çeken konulardan biri de şirketin etkinlikte Huawei ve Apple gibi kendi geliştirdiği bir işletim sistemini gösterecek olması. Marka şu an için yeni işletim sistemi hakkında pek bir şey açıklamamış olsa da sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station bu yazılımın IoT cihazlarda kullanılacağını gözler önüne seriyor. İşletim sisteminin gelecekte akıllı telefonlarında bulunup bulunmayacağı şimdilik belli değil ancak Çinli üreticinin yakın gelecekte Android ekosisteminden ayrılması pek de mümkün görünmüyor.
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Bunun dışında Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri şöyle;
vivo T2
vivo T2x
vivo Y11 (2023)
vivo iQOO Z7
vivo iQOO Z7i
vivo V27 Pro
vivo V27
vivo V27e
vivo iQOO Neo 7
vivo Y56
vivo Y100
Vivo X90 serisi
vivo S16 Pro
vivo S16
vivo S16e
Vivo X80 Pro
Vivo X80
vivo iQOO Neo7 Racing
vivo iQOO Neo7 Speed
Vivo X70 Pro+
Vivo X70 Pro
Vivo V25 Pro
Vivo V25
Vivo V23 Pro
Vivo V23 5G
Vivo V23e 5G
Vivo T1 Pro 5G
Vivo T1 5G
Vivo T1x
Vivo T1 Lite 5G
Vivo Y35
Vivo Y53s
Vivo Y75
Vivo Y75 5G
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