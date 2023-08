Virgin Galactic Uzaya İlk Sivil Turistlerini Taşıdı

Virgin Galactic geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği uçuşla birlikte önemli bir dönüm noktasına ulaştı. VSS Unity isimli aracıyla uzaya ilk sivil turistlerini fırlatan şirket, 20 yıllık çalışmalarının sonucunu aldı. Galactic02 uçuşu ayrıca uzay turizmini gerçeğe dönüştürmek atılan en önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Galactic02 ile ilk sivil turistler uzaya taşındı

Üç müşteriden oluşan mürettebat, Virgin Galactic'in VSS Unity uçağıyla havalandı. ABD'den kalkan VSS Unity, VMS Eve isimli ana uçağın desteğiyle 279 bin fit (85 km) üzerinde bir irtifaya ulaştı. Bu irtifada yaklaşık 5 dakika boyunca yer çekimsiz uzay boşluğunda gezinme şansı yakaladı.

Release release, release! #VSSUnity has successfully released from our mothership #VMSEve and ignited the rocket motor. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj #Galactic02 pic.twitter.com/LsGhPn1fbl — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023

Uçaktaki uzay turistleri biletlerini çekilişle kazandı. Yolcular arasında bir girişimci Keisha Schahaff ve kızı Anastatia Mayers yer aldı. Schahaff ve Mayers uzaya ulaşan ilk anne-kız turistler olarak da tarihe geçti. Üçüncü yolcu ise 80 yaşındaki parkinson hastası Jon Goodwin oldu.

Uzaya yapılan uçuşlarda biletler değişken fiyatlara sahip. Ancak uçuşlar için ödenen fiyatların 450 bin dolara kadar ulaştığı ifade edildi. Ayrıca şu anda 600'ü 250 bin dolar olmak üzere uzay turizmi için 800 bilet satıldığı ifade edildi.

Galactic02 misyonuna ilişkin uçuş anlarını ve sonrasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. (Uçuş 30. dakikada başlıyor)

Yaklaşık bir ay önce ise bu görev astronotlar ile gerçekleştirildi. Galactic01 isimli uçuş, yaklaşık 90 dakika sürmüş ve dört şirket çalışanı için başarılı şekilde sonuçlanmıştı.

Virgin Galactic, çok daha yeni Delta araçlarına geçmeden önce, VSS Unity ve VMS Eve yardımıyla 2026 yılına kadar uzaya yolcu taşımayı planlıyor.

