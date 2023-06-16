Virgin Galactic, ilk ticari uzay uçuşunu haziran sonuna kadar gerçekleştirecek

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın uzay yolculuğu hizmeti sunan şirketi Virgin Galactic, uzay eşiğine ilk ticari uçuşun haziran sonuna kadar gerçekleşeceğini duyurdu. Şirket, uçuşta İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya'nın Ulusal Araştırma Konseyi üyelerinden 3 kişinin yer alacağını aktardı. Uçuş seferleri için şu ana kadar tanesi 450 bin dolardan 800 bilet satıldı.

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın uzay yolculuğu hizmeti sunan şirketi Virgin Galactic, uzay eşiğine ilk ticari uçuşun haziran sonuna kadar gerçekleşeceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, şirket, "Galactic 01" adlı ilk ticari uçuşunu 27-30 Haziran arasında gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen "karman hattı"na yapılacak uçuşun yer çekimsiz ortamda deneyler gerçekleştirme amaçlı gerçekleştirileceğini bildiren şirket, uçuşta İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya'nın Ulusal Araştırma Konseyi üyelerinden 3 kişinin yer alacağını aktardı.

Şirket, 27-30 Haziran arasında planlanan "Galactic 01"den sonraki uçuşun ağustos başlarında yapılabileceği ve ardından da düzenli olarak aylık uçuşlar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Uzayı 80 kilometre irtifadan seyretme ve birkaç dakika yer çekimsiz ortamda bulunma olanağı sunan uçuş seferleri için şu ana kadar tanesi 450 bin dolardan 800 bilet satıldı.

Açıklamanın ardından şirketin hisse değerleri yüzde 40 arttı.

Şirketin 12 Aralık 2020'de yaptığı SpaceShipTwo testi, roket motorunun çalışmaması nedeniyle başarısız olmuştu.

Branson'ın da aralarında olduğu 6 kişi, Virgin Galactic'in geliştirdiği Unity-2 uzay aracıyla 11 Temmuz 2021'de uzaya seyahat etmişti.

Şirketin "Unity 25" adlı roket motorlu uçağı, iki yıllık atıllığından sonra mayıs ayında 2 pilot ve 4 yolcuyla New Mexico çölü üzerinden uzay eşiği kabul edilen 100 kilometre irtifaya tırmanmıştı.