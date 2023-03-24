ViewSonic'ten seçili monitör serilerine 'Premium Garanti' müjdesi

Teknoloji, hayatımızın her alanının vazgeçilmez bir parçası. Günlük iletişim ihtiyacından tutun da finansal işlemlerimize kadar her işimiz için teknolojiden faydalanıyoruz. Peki ya tüm yaşantımızı kontrol ettiğimiz teknolojik ürünlerimize bir şey olursa o zaman ne yaparız? Pek çoğumuzun ilk yapacağı iş eğer varsa yetkili satıcının sunduğu garanti hizmetinden faydalanmak olacak. Ancak o zaman bile bekleme süreleri ve markadan markaya değişen hizmet kalitesi durumu kullanıcılar için zorlaştırabiliyor. Neyse ki ViewSonic, seçili monitör serileri için garanti anlayışını baştan sona değiştirecek. İşte ayrıntılar…

ViewSonic'ten yüksek standartlı monitör serilerine "Premium Garanti" müjdesi

ViewSonic, yüksek standartlı monitör serileri için müşterilerine 1 Ocak 2023'ten itibaren "Premium Garanti Hizmeti" sunmaya başladığını duyurdu. Bu hizmet kapsamında, VP, VG, XG ve Omni (Gaming) monitör serileri için garanti süresi boyunca parça değişimi ve onarım yerine birebir ürün değişimi gerçekleştirilecek. Bu özel hizmet, ViewSonic'in müşterilerine sunduğu önemli avantajlar arasında yer alıyor.

ViewSonic'in "Premium Garanti Hizmeti" sayesinde kullanıcılar, monitörlerinde yaşayabilecekleri herhangi bir arızada endişelenmeyecekler. Eğer ürünlerinde garanti koşullarına uygun bir arıza meydana gelirse, sadece ilk 6 ay değil, tüm garanti süresi boyunca ücretsiz ürün değişimi hakkından yararlanabilecekler. Bu sayede ViewSonic, müşterilerine daha iyi bir deneyim sunarken, onların güvenini de artırıyor.

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Ayrıca, ViewSonic endüstrideki en rekabetçi piksel politikasını sunarak kullanıcıların görsel kalite beklentilerini de karşılıyor. Özellikle VP monitör serisi için sıfır piksel hatalı iddiasıyla dikkat çeken ViewSonic, diğer ürünlerinde de çözünürlük ve ölü piksel çeşidine göre 3 ila 5 pikselden fazla ölü pikselin kusurlu olarak kabul edileceğini duyurdu. Bu sayede, yüksek standartlı monitörlerde yaşanan piksel sorunlarına karşı da kullanıcılarını koruyor.

ViewSonic'in "Premium Garanti Hizmeti" sayesinde monitör satın alacak kullanıcılar, sadece yüksek standartlarda üretilen monitörlerin keyfini çıkarırken, aynı zamanda olası arızalar karşısında daha iyi bir müşteri deneyimi yaşayarak bu markayı güvenle seçebilirler. Bu hizmet, ViewSonic'in kullanıcılarına sunduğu değeri ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi göstermektedir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi alamak ve ViewSonic'in sitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.