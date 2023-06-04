Vestel, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda üretim yapıyor

Vestel, çevre dostu yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünleriyle dünya kaynakları üzerindeki baskının etkilerini azaltma ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çalışmalarına devam ediyor. Şirket, tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor ve 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Vestel, geçen yıl Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirdiği 'Evsel Dönüşüm Projesi' ile sürdürülebilir bir dünya için adım atmak isteyen tüketicileri de ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ediyor.

Vestel, tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler?kullanarak ürettiği yenilikçi ürünleriyle dünya kaynakları üzerindeki baskının etkilerini azaltma ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çalışmalarına devam ediyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Manisa'daki 1,3 milyon metrekarelik Vestel City'de ürettiği ürünleri dünyanın 160'tan fazla ülkesine ulaştıran, teknoloji üretirken çevre dostu yöntemler kullanan şirket, 2016 yılından beri karbon ayak izini azaltmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor. Vestel'in hedefi, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmak.

Tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, düşük enerji ve su tüketimine sahip, çevre dostu ürünleriyle bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadeden Vestel, geçen yıl Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirdiği "Evsel Dönüşüm Projesi" ile sürdürülebilir bir dünya için adım atmak isteyen tüketiciyi de ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ediyor.

Elektronik atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmasına olanak sağlayan projede kullanılmayan eski elektronik ürünler, Vestel yetkili servisleri tarafından tüketicinin evinden randevu ile teslim alınarak uygun koşullarda geri dönüştürülüyor.

Geri dönüşüm firmasına satıştan elde edilen gelir ise çevre projelerinde kullanılmak üzere sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor. Bunun yanında proje kapsamında Ecording firması aracılığıyla ağaçlandırılması zor bölgelerde drone vasıtasıyla tohum topu yöntemi ile ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar ve 500 bin adet tohum topu atıldı.

"Bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmek, net sıfır emisyonlu ekonomiye geçiş için yenileyici iş modelleri kurgulamak, çevresel ve sosyal fayda yaratarak, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmek ana strateji alanlarımızı oluşturuyor. Dünya kaynaklarını koruyan ürün ve hizmetlerimizle, Evsel Dönüşüm gibi sosyal sorumluluk projelerimizle tüketicinin hayatını da sürdürülebilir kılıyoruz. Böylece sadece şirketimizin değil bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü gibi özel günleri, toplumda farkındalığın artması için önemli bileşenler olarak görüyoruz."