Vertiv, İtalya'daki test odasını yeniledi

Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, İtalya'daki Tognana yakınlarındaki termal yönetim merkezindeki test odasını yenilediğini duyurdu. Yeni yatırım ile tesisin mevcut alanında sahip olduğu test ve üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Vertiv, yeni yatırımı ve diğer gelişmeleri kutlamak için çalışanların ailelerini İtalya, Piove di Sacco'daki Vertiv Müşteri Deneyim Merkezi'nde ağırladı. Ziyarette, çocukları ve gençleri etkileşimde bulundurmak için etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar yaşlarına göre termodinamik atölyelerine katılma fırsatı buldu. Aynı zamanda soğuk oluşumu ve sıcak ile soğuk hava partiküllerinin davranışları gibi konuları keşfetti. Ayrıca, Vertiv XR uygulaması gibi son teknoloji artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneme ve sanal bir veri merkezini keşfetme şansına sahip oldu. Etkinlikte katılımcılara ebeveynlerinin veri merkezi altyapı ekipmanlarının nasıl geliştirildiği, tasarlandığı ve inşa edildiği anlatıldı. Ayrıca, katılımcılar STEM çalışmalarına teşvik edildi.

Yenilenen test odası, Vertiv'in müşteri ekipmanları üzerinde standart ve özel testler yapma kapasitesini artırıyor. Bu test odası, ürün portföyündeki hava ve su soğutmalı tüm soğutma çözümlerini kapsıyor. Ayrıca, 2MW'dan daha büyük bir termal yükü 55°C'ye kadar oda sıcaklığında dengeliyor. Bu, Vertiv'in düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucularla donatılmış üniteleri, yenilenmiş test odalarında deneyimleyebilmesine imkan tanıyor.

Soğutulmuş su sistemleri, operatörlerin veri merkezi kapasitesini artırırken aynı anda doğrudan ve dolaylı emisyonları sınırlamalarına yardımcı olarak bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynuyor. Sistemler, düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucuları kullanarak doğrudan ve dolaylı CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak, veri merkezlerinin karbon ayak izi büyük ölçüde azalıyor.

Yatırıma ilişkin konuşan Vertiv EMEA Başkanı Karsten Winther, "Kaynak kullanımı açısından oldukça verimli olan soğutulmuş su çözümleri, veri merkezi endüstrisinin sürdürülebilir büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Önemli olan, bu sistemleri operatörler ve çevre için daha fazla nasıl geliştireceğimize odaklanmak. Bu pazarda sahip olduğumuz lider konumdan dolayı gurur duyuyoruz. Örneğin, 5 MW'lık yüksek verimli soğutulmuş su sistemlerinin kurulumu için Green Mountain ile birlikte çalıştık. Termal yönetim teslimatımızdaki test ve üretim kapasitesini artırma çalışmamız, bu alanda yenilik yapmamıza ve endüstriye ve müşterilerimize daha fazla değer sunmamıza olanak tanıyor" dedi.

Vertiv Termal Yönetim EMEA İş Lideri ve Kıdemli Global Direktörü Roberto Felisi ise "Aralık ayında, Vertiv Liebert AFC yüksek kapasiteli, akışkanlı 2200kW'ye kadar invertör vidalı soğutucu modelimizi EMEA pazarına sunacağız. Bu yeni test odası, daha büyük kapasiteli üniteleri test etmemize olanak sağlayacak. Termal yönetimi sistemlerine ve özellikle sıvı soğutma çözümlerine olan talebi karşılamak için sahip olduğumuz yeteneklere daha fazla yatırım yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.