Veri Merkezi Hizmetlerine Talep Artıyor

Müşteri beklentilerindeki değişimin hızlı ve çevik teknolojinin benimsemesini gerektirdiğini ifade eden veri merkezi sağlayıcısı Alastyr CEO'su Serkan Koç, "İşletmeler, şirket bünyelerinde veri merkezi kurarak bu hıza yetişemeyeceklerini çok geçmeden anladı. Bu durum, firmamız gibi kurumsal müşterilere bulut sunucu, özelleştirilmiş sunucu, yönetilen hizmetler, co-location gibi veri merkezi hizmetleri sunan şirketlere talebi artırıyor" dedi.

Veri merkezi ve barındırma ihtiyaçlarını dış kaynaklardan sağlamanın ve yönetilen hizmet olarak satın almanın en dikkate değer avantajlarının ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik, hız ve maliyet olduğunu kaydeden Serkan Koç, "Pek çok iş süreci artık dijitalde yürütülüyor. Değişen çalışma biçimleri, güvenli bulut dönüşümünü destekliyor ve gerekli kılıyor. Özellikle üretken yapay zeka gibi yeni teknolojilerin bu kadar hızlı benimsendiği bir dönemde, bulut ve veri merkezi harcamaları buna bağlı olarak artıyor. 2002'den bu yana bireysel ve kurumsal kullanıcılara web barındırma veri merkezi ve danışmanlık çözümleri sunan firmamız, 5 yıldır sunduğu tüm hizmetleri kendi binasında bulunan veri merkezinden sağlıyor. Bugün bin 500'e yakın sunucu kapasitesi 3 farklı internet servis sağlayıcı ile bağlantı, toplamda 100 gigabitlik yedekli bir fiber internet ve güncel sunucu/storage altyapısıyla küresel standartlarda hizmeti 7 gün 24 saat sağlanan teknik destek hizmetleriyle birlikte çok daha uygun maliyetler ile sunmayı garanti ediyor" diye konuştu.

"ŞİRKETLER, YÜKSEK DONANIM VE ALTYAPI MALİYETLERİNDEN KURTULUYOR"

Veri merkezi, barındırma ve bulut sunucu çözümlerine yönelik artan talebin büyüme hızlarına da yansıdığını belirten Koç, "Sunucularını kendi işletmeleri yerine sistem odalarında barındıran şirketler, yüksek donanım ve altyapı maliyetlerinden kurtuluyor. Daha kolay ölçeklenebilen bir BT altyapısına sahip oluyor, güvenlik risklerini en aza indiriyor. Ayrıca, özellikle BT sektöründe nitelikli yeteneğe erişmenin güçleştiği bu dönemde veri merkezi hizmeti kullanan şirketler, personel istihdam etme maliyetlerini de sıfırlıyor. Türk şirketler bu avantajların farkına vardıkça müşteri sayımız da her yıl yüzde 25 artıyor. Halen 50 binin üstünde web sitesine ev sahipliği yapıyoruz. Son 1 yılda ciromuzu yüzde 40 artırarak, son 5 yıldaki en yüksek büyüme oranını yakaladık. Bulut sunucu, özelleştirilmiş sunucu, paylaşımlı konum hizmetlerinin yanı sıra felaket kurtarma, sistem odası taşıma ve sunucu yönetim desteği (SLA) kapsamında profesyonel sunucu yönetimi çözümleri de sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"VERİ MERKEZİMİZDEKİ TÜM SUNUCULARI 7 GÜN 24 SAAT İZLİYORUZ"

Alastyr veri merkezinin bugün 50 bini aşkın internet sitesini barındırdığını vurgulayan Koç, "Güvenli ve başarıya ulaşan dijital dönüşümün her ölçekten işletme için ulaşılabilir olması hedefiyle çalışıyor, en güncel cihaz ve yazılımları uygun maliyetlerle sunuyoruz. 50 bini aşkın kayıtlı müşterimizin 10 binden fazlasını Türkiye'deki kurumsal şirketler oluşturuyor. Yüzde 99 erişilebilirlik -uptime- garantisi sunan firma olarak, veri merkezimizdeki tüm sunucuları 7 gün 24 saat izliyor, firmaya özel hizmet veren sistem mühendislerimiz ile destek hizmeti sağlıyoruz. Firmamız, bulut pazarının her geçen gün genişlediği, tüm hizmetlerin dijitale taşındığı bu dönemde, Türk şirketlerin verilerini güvenle emanet edebilecekleri bir teknoloji iş ortağı olarak konumlanıyor" diye konuştu.