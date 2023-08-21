Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler için en uygun modeller!

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan gençler için vergisiz teknolojik ürün kampanyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeler ışığında vergisiz alınabilecek akıllı telefonlara bir göz atalım.

İşte öğrencilerin muafiyetten yararlanabileceği vergisiz akıllı telefonlar

Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Alınan akıllı telefon için ödenen ücretin yüzde 103.6'sının vergiye gittiğini düşünürsek önemli bir indirim söz konusu.

Ancak dün ortaya atılan iddia, bu vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencileri biraz üzecek gibi. İddialara göre öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanmak için bazı şartlar sununuyor. Bu şartlar ise şu şekilde:

Öğrenciler yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.

Öğrenciler yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.

Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modellerini tercih edebilecek.

Öğrenciler, belirli bir fiyat aralığında telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek.

Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapma zorunluluğunda olmayacak.

Vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar için şartlar neler?

Eğer iddialar doğru ise vergisiz bir şekilde alınabilecek telefon sayısı bir hayli azalıyor. Vestel, Reeder, Casper ve General Mobile ülkemizde akıllı telefon üretimi yapıyor. Bunların yanı sıra montajı Türkiye'de olan bazı önemli telefonlar ise şunlar;

Samsung

Galaxy A70

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A01 Core

Galaxy A52

Xiaomi

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi Note 10S

Redmi 10 (2022)

Realme

Realme C21

Realme C21Y

Realme C25

Vivo

Vivo Y11s

Vivo Y21s

Vivo Y53s

TLC

TCL 20 SE

TLC 20 E

TLC L7

Omix

Omix X300

Omix X500

Bu şartların henüz bir iddia olduğunu ve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini tekrar belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlar altında hangi akıllı telefonu almak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.