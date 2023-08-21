Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler için en uygun modeller!
Teknoloji Haberleri
Öğrencilere vergisiz akıllı telefon, bilgisayar ve tablet uygulamasında şartlar ortaya çıktı. Listemizde buna uygun telefonlara yer verdik.
Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan gençler için vergisiz teknolojik ürün kampanyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeler ışığında vergisiz alınabilecek akıllı telefonlara bir göz atalım.
İşte öğrencilerin muafiyetten yararlanabileceği vergisiz akıllı telefonlar
Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Alınan akıllı telefon için ödenen ücretin yüzde 103.6'sının vergiye gittiğini düşünürsek önemli bir indirim söz konusu.
Ancak dün ortaya atılan iddia, bu vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencileri biraz üzecek gibi. İddialara göre öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanmak için bazı şartlar sununuyor. Bu şartlar ise şu şekilde:
Öğrenciler yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.
Öğrenciler yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.
Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modellerini tercih edebilecek.
Öğrenciler, belirli bir fiyat aralığında telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek.
Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapma zorunluluğunda olmayacak.
Vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar için şartlar neler?
Eğer iddialar doğru ise vergisiz bir şekilde alınabilecek telefon sayısı bir hayli azalıyor. Vestel, Reeder, Casper ve General Mobile ülkemizde akıllı telefon üretimi yapıyor. Bunların yanı sıra montajı Türkiye'de olan bazı önemli telefonlar ise şunlar;
Samsung
Galaxy A70
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A01 Core
Galaxy A52
Xiaomi
Redmi 9C
Redmi 9T
Redmi Note 10S
Redmi 10 (2022)
Realme
Realme C21
Realme C21Y
Realme C25
Vivo
Vivo Y11s
Vivo Y21s
Vivo Y53s
TLC
TCL 20 SE
TLC 20 E
TLC L7
Omix
Omix X300
Omix X500
Bu şartların henüz bir iddia olduğunu ve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini tekrar belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlar altında hangi akıllı telefonu almak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.