Vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar için şartlar neler?

Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için çalışmalar başladı. Peki, bu muafiyetten faydalanmanın için şartları neler?

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan gençler için vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar kampanyasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenlendi. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için şartlar neler?

Vergisiz akıllı telefon veya bilgisayar almak için hangi şartlar gerekli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında olan bir kere mahsus öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı henüz yürürlüğe girmedi. Ancak gün geçtikçe bazı iddialar ortaya çıkıyor. Bu iddialardan biri de bu kampanyadan yararlanmak için hangi şartların olması gerektiği.

Daha önce aktarılan bilgilere göre bu muafiyetten yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Ancak bu noktada herhangi bir yaş sınırının olup olmayacağı hakkında bir bilgi yer almıyor.

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İddialara göre öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar ise şu şekilde:

Öğrenciler yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.

Öğrenciler yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.

Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modellerini tercih edebilecek.

Öğrenciler, belirli bir fiyat aralığında telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek.

Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapma zorunluluğunda olmayacak.

Normalde bir kişi telefon almak istediğinde ödediği paranın yüzde 103.6'sı vergiye gidiyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasıyla birlikte ise neredeyse yarı yarıya bir düşüş olacak. Ayrıca tüm bu şartların birer iddia olduğunun altını çizmek gerekiyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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