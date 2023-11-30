Vergi indirimiyle alınabilecek Vivo akıllı telefonlar!

Son yıllarda artan döviz kurları, teknoloji ürünlerine ulaşımı giderek zorlaştırıyor. Üstelik yüksek vergiler bu durumu daha da güç hale getiriyor. Özellikle öğrenciler için bu durum oldukça sıkıntılı hale gelmiş durumdayken telefon ve bilgisayar gibi ürünleri vergisiz olarak alabilme beklentisi oldukça yüksekti.

Sonunda yalnızca öğrencilere yönelik telefon ve bilgisayarlar için vergi indirimi planlanmaya başlandı. Bu konuda yapılan bir dizi toplantının ardından detaylar netleşti ve yakın zamanda yasal olarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından yeni bir akıllı telefon almayı düşünen öğrenciler, uygun fiyatlı modelleri araştırmaya başladılar. Biz de en bütçe dostu vergisiz Vivo akıllı telefon modelleri listesini sizler için paylaşıyoruz.

Vergisiz olarak alınabilecek Vivo akıllı telefon modelleri

En ucuz vergisiz Vivo telefon modellerine geçmeden önce bu kampanyanın detaylarından bahsedelim. Vergisiz olarak satın almak istediğiniz akıllı telefon için en fazla yüzde 44 oranında indirim alabiliyorsunuz. Tabii bu noktada bu yüzdelik için 9 bin 500 TL şeklinde bir limit olduğunu belirtmekte fayda var.

Bununla ilgili örnek vermek gerekirse, fiyatı 9 bin 500 TL olan bir akıllı telefonu vergi indirimi ile satın almak istediğinizde 5 bin 320 TL ödemeniz gerekecek. Bu da 4 bin 180 TL'lik bir indirime denk geliyor. Fiyatı 5 bin TL olan bir telefon içinse 2 bin 200 TL tutarında indirim hakkına sahip oluyorsunuz.

Vergisiz telefon nasıl alınır? – ADIM ADIM tüm detayları anlattık!

Vergisiz akıllı telefon kampanyasından yararlanabilmek için şartlar şu şekilde;

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması.

Başvuran kişinin, Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması.

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması.

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının başvuran kişiye ait olması.

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

O halde lafı çok uzatmadan vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz Vivo akıllı telefon modellerine geçelim.

Vergisiz Vivo akıllı telefon modelleri için sıradaki sayfaya geçiş yapabilirsiniz.