Vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz akıllı telefonlar!

Sürekli olarak artan döviz kuru teknolojik ürünlere olan ulaşımı zorlaştırıyorken yüksek vergiler bunu daha da güç hale getiriyor. Bu durum özellikle öğrenciler için daha da zorken devletten telefon ve bilgisayar gibi ürünler için vergi indirimi beklentisi oluşmaya başladı.

Sonuç olarak yalnızca öğrencilere telefon ve bilgisayarlar için vergi indirimi kabine tarafından planlanmaya başladı ve yapılan pek çok toplantının ardından detaylar paylaşıldı. Kısa süre önce ise yasal olarak yürürlüğe girdi. Akabinde vergi indirimi ile yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen öğrenciler, uygun fiyatlı modelleri araştırmaya başladı. Bizler de bu içeriğimizde en ucuz vergisiz akıllı telefon modellerini sizler için bir araya getirdik.

İşte vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz akıllı telefon modelleri

En ucuz vergisiz akıllı telefon modellerine geçmeden önce bu kampanyanın nasıl yürüdüğünden bahsedelim. Vergisiz olarak satın almak istediğiniz akıllı telefon için en fazla yüzde 44 oranında indirim alabiliyorsunuz. Tabii bu noktada bu yüzdelik için 9 bin 500 TL şeklinde bir limit olduğunu belirtmekte fayda var.

Örnek vermek gerekirse fiyatı 9 bin 500 TL olan bir akıllı telefonu vergi indirimi ile satın almak istediğinizde 5 bin 320 TL ödeyeceksiniz. Burada 4 bin 180 TL'lik bir indirim söz konusu. Fiyatı 5 bin TL olan bir telefon içinse 2 bin 200 TL tutarında indirim hakkına sahip oluyorsunuz. O halde lafı çok uzatmadan vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz vergisiz akıllı telefon modellerine geçelim.

Vergisiz Akıllı Telefon Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Neler? [Adım Adım]

Xiaomi Redmi A1+

ÖzellikDeğer Ekran: 6.52 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Helio A22Arka Kameralar: 8 Megapiksel + 0.8 MegapikselÖn Kamera: 5 MegapikselRAM: 2 GBDepolama: 32 GBBatarya: 5000 mAhİşletim Sistemi: Android 12 (Go)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0Giriş: Micro-USBParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 3 bin 999 TLVergisiz Fiyatı: 2 bin 239 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Realme C11 2021

ÖzellikDeğer Ekran: 6.5 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: Unisoc SC9863AArka Kamera: 8 MegapikselÖn Kamera: 5 MegapikselRAM: 2 GBDepolama: 32 GBBatarya: 5000 mAhİşletim Sistemi: Android 11 (R)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2Giriş: Micro-USBParmak İzi Okuyucusu: YokFiyatı: 3 bin 469 TLVergisiz Fiyatı: 1.942 TL

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POCO M3

ÖzellikDeğer Ekran: 6.53 inç – IPS LCD 1080 x 2340 piksel (FHD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 662Arka Kameralar: 48 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 64 GBBatarya: 6000 mAhİşletim Sistemi: Android 11 (R)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0Giriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 6 bin 999 TLVergisiz Fiyatı: 3 bin 919 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9c

ÖzellikDeğer Ekran: 6.53 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G35Arka Kameralar: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 5 MegapikselRAM: 3 GBDepolama: 64 GBBatarya: 5000 mAhİşletim Sistemi: Android 10 (Q)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0Giriş: Micro-USBParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 4 bin 800 TLVergisiz Fiyatı: 2 bin 688 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Vivo Y16

ÖzellikDeğer Ekran: 6.51 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Helio P35Arka Kameralar: 13 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 5 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 64 GBBatarya: 5000 mAhİşletim Sistemi: Android 12 (S)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0Giriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 4 bin 950 TLVergisiz Fiyatı: 2 bin 772 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Infinix Hot 20

ÖzellikDeğer Ekran: 6.82 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 90 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Helio G85Arka Kameralar: 50 Megapiksel + AI LensÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 128 GBBatarya: 5000 mAhİşletim Sistemi: Android 12Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFCGiriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 6 bin 129 TLVergisiz Fiyatı: 3 bin 432 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Oppo A55

ÖzellikDeğer Ekran: 6.51 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Helio G35Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 128 GBBatarya: 5.000 mAhİşletim Sistemi: Android 13 (T)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFCGiriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 6 bin 999 TLVergisiz Fiyatı: 3 bin 919 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Tecno Pova 4

ÖzellikDeğer Ekran: 6.82 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 90 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Helio G99Arka Kameralar: 50 Megapiksel + AI LensÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 128 GBBatarya: 6.000 mAhİşletim Sistemi: Android 12 (S)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi, BluetoothGiriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 6 bin 600 TLVergisiz Fiyatı: 3 bin 696 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Omix X400

ÖzellikDeğer Ekran: 6.53 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: Unisoc T610Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 128 GBBatarya: 5000 mAhİşletim Sistemi: Android 12 (S)Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0Giriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 4 bin 449 TLVergisiz Fiyatı: 2 bin 491 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9T

ÖzellikDeğer Ekran: 6.39 inç – AMOLED 2340 x 1080 piksel çözünürlük 60 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 730Arka Kameralar: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 128 GBBatarya: 6000 mAhİşletim Sistemi: AndroidGiriş: USB Type-CParmak İzi Okuyucusu: VarFiyatı: 5 bin 734 TLVergisiz Fiyatı: 3 bin 211 TL

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde vergi indirimi ile telefon satın almak isteyenler için en ucuz vergisiz akıllı telefon modellerini sizler için sıraladık. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.