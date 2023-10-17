Van'da Togg deneyim merkezi vatandaşların ilgisini çekti
Teknoloji Haberleri
Van'da kurulan Togg deneyim merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Merkezde Togg'un T10X modelinin farklı renklerdeki araçları sergilendi. Vatandaşlar, araçları incelemek ve bilgi almak için merkeze akın etti.
Van'da kurulan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösterdi.
Valilik bahçesinde kurulan merkezde, Togg'un T10X modelinin "Gemlik mavisi", "Oltu siyahı" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki araçları yer aldı.
Yarından itibaren tanıtımına başlanacak araçları görmek için merkeze gelen vatandaşlar, görevlilerden bilgi almaya çalıştı.
Togg'u inceleyen kent sakinlerinden Aytekin Aytürk, heyecanla merkezin açılmasını beklediğini ifade etti.
Aracın yapısını ve renklerini çok beğendiğini dile getiren Aytürk, "Devletimiz böyle bir araç yaptığı için çok gururluyuz. Bu zamana kadar hep yabancıların araçlarını alıyorduk. Artık yerli ve milli aracımız var. Merkez yarın açılacak. Tekrar görmeye geleceğim. Aracın dijital yapısını ve içeriklerini çok merak ediyorum." diye konuştu.
Yarın açılacak merkezde, haftanın 7 günü tanıtım gerçekleştirilecek.