VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

Tekmoloji - Teknoloji
 - Güncelleme:
VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

Riot Games'in popüler oyunu VALORANT severlerin merakla beklediği yeni sezon hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar;

VALORANT oyuncularının merakla beklediği yeni sezon VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım hakkında sızıntılar yayınlanmaya başladı, hatta Riot Games sızıntılara dayanamayıp yeni harita Pearl'ın tanıtım videosunu paylaştı.

Yeni Valorant Haritası Pearl Tanıtımı

Valorant 5. Bölüm 1. Kısım Savaş Bileti ve Yeni Silah Seti

Paylaşılan sızıntılara göre yeni savaş biletinden yalnızca bıçağı biliyoruz. Adı henüz paylaşılmamış olsa da görüntüsü şimdiden oyuncuları memnun etmişe benziyor.

Yeni Silah Seti: Prelude to Chaos

Yeni silah setinde Operator, Vandal, Stinger, Shorty ve Yakın Dövüş Bıçağı bulunuyor. Ancak paket oyuncuları ikiye ayırmış durumda, kaos temalı silah seti beğenildiği kadar da eleştiriliyor.

Sızdırılan görüntülere ve yayınlanan resmi harita tanıtımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Tekmoloji / Teknoloji

Riot Games Valorant Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.
title