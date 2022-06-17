VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

VALORANT oyuncularının merakla beklediği yeni sezon VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım hakkında sızıntılar yayınlanmaya başladı, hatta Riot Games sızıntılara dayanamayıp yeni harita Pearl'ın tanıtım videosunu paylaştı.

Yeni Valorant Haritası Pearl Tanıtımı

Valorant 5. Bölüm 1. Kısım Savaş Bileti ve Yeni Silah Seti

Paylaşılan sızıntılara göre yeni savaş biletinden yalnızca bıçağı biliyoruz. Adı henüz paylaşılmamış olsa da görüntüsü şimdiden oyuncuları memnun etmişe benziyor.

Yeni Silah Seti: Prelude to Chaos

Yeni silah setinde Operator, Vandal, Stinger, Shorty ve Yakın Dövüş Bıçağı bulunuyor. Ancak paket oyuncuları ikiye ayırmış durumda, kaos temalı silah seti beğenildiği kadar da eleştiriliyor.

Sızdırılan görüntülere ve yayınlanan resmi harita tanıtımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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