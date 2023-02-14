Vali açıkladı: O ilçe için tamamen yıkım kararı!

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz illerinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin bu bölgede yer alan birçok ili hasar büyük oranda gördü. Öyle ki Çevrecilik ve Şehircilik Bakanlığı, depremden sonra hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Gaziantep de her iki büyük deprem ve artçı sarsıntılarla hasar gören iller arasında yer alıyor. Gaziantep valisi, depremde hasar gören Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılacağını ve ve yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Gaziantep valisi, Nurdağı ilçesinin yüzde yüzünün yıkılacağını açıkladı

Gaziantep, Kahramanmaraş'ın güneyinde komşu ili olarak yer alıyor. Bu nedenle Gaziantep, her iki büyük depremde ve ek olarak artçı sarsıntılarda da hasar gördü. Sonuç olarak ilçelerde değişkenliğe oranla yıkımlar meydana geldi.

Öyle ki Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, en büyük hasarı alan yerler arasında bulunuyor. Onarım ve güçlendirme faaliyetlerinin yetersiz olmasından dolayı Gaziantep valisi Osman Bilgin, ilçelerden Nurdağı ile birlikte ilk kararı aldıklarını açıkladı.

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Valinin açıkladığı bu karara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile aldıkları ortak kararla Gaziantep Nurdağı'nın yüzde yüzü tamamen yıkılacak ve ilçe baştan başa yeniden inşa edilecek. Depremden bu yana enkazları kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının da hala devam ettiğini belirten Bilgin Nurdağı için şu sözleri söyledi:

"Yaşadığımız afet çok büyük. Nurdağı ilçesinin kararını bakanımızla aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la ilçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şehir ve ilçelerin kaldırılıp yeniden inşa edilmesi ne kadar sürede tamamlanır? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.