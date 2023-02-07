Uzmanlardan deprem yorumu: Türkiye hareket etti!

Uzmanlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamalarında sanki Türkiye'nin hareket ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tüm Türkiye'yi yasa boğan bir deprem gerçekleşti. Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha etkilere neden olan 7.7 büyüklüğündeki yıkımın ardından uzmanlar, bu depremin yerçekimi ivmesinin 2 katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.

İtalyan bilim insanı, hareketin 30-40 saniyede gerçekleştiğini söyledi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Uzmanlar ise 10 ili birden etkileyen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Bununla birlikte depremlerin ivmesinin, yerçekimi ivmesinin 2 katı büyüklüğünde olduğunu da belirtti. Anormal büyük derecede bir etkinin olduğunun altını çizen uzmanlar, böyle bir depremin 1500'te olduğunu da ifade etti.

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İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, deprem ile ilgili açıklama yaptı. Bilim insanı, fay hattının yer aldığı Anadolu levhasının, Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az üç metre hareket ettiğini düşündüğünü belirtti.

Ayrıca Doglioni, bu hareketin sadece 30-40 saniyede gerçekleştiğine de dikkat çekti. Bununla birlikte bilim insanı, tarih boyunca bölgedeki sismik hareketliliğin de çok yüksek olduğunu söyledi. Doglioni, söz konusu depremi ifade etmek için de "Sanki Türkiye hareket etti." cümlesini kullandı.

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