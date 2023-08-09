Uzmanı uyardı: "Yurtdışı kaynaklı WhatsApp aramalarına dikkat"

Bilişim Uzmanı Şener Kul:

"Teknoloji geliştikçe dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor"

"Operatörlere bu konuda biraz daha fazla iş düşüyor"

MANİSA - Son dönemlerde özellikle WhatsApp uygulaması üzerinden yurtdışı kaynaklı aramalar ve yasa dışı bahis sitelerinden gelen arama ve mesajlardan bunalan vatandaşlar numaraları engellemekle çözüm arayışına girse de kimileri de dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulamıyor. Manisalı Bilişim Uzmanı Şener Kul, bu tip durumlarda özellikle operatörlere büyük iş düştüğünü belirterek bu tip gelen arama ve mesajlara asla yanıt verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de özellikle telefonla aradıkları şahısları savcı, polis asker diyerek dolandıranlardan sonra şimdi de WhatsApp üzerinden yurtdışı kaynaklı arama ve mesajlarla vatandaşları dolandırmaya çalışanların sayısında hızla artış yaşanmaya başlandı. Yasadışı bahis sitelerinden gelen SMS'lerle başı dertte olan vatandaşlar gelen arama ve numaraları engellemekle bitiremediklerini söylerken Manisa'da yaşayan Bilişim Uzmanı Şener Kul önemli açıklamalarda bulundu.

Bu tip aramla ve mesajların önüne geçebilmek için özellikle operatörlerin devreye girmesi gerektiğini kaydeden Bilişim Uzmanı Şener Kul, "SMS'lerle ilgili olarak yurtdışı bahis siteleri genellikle illegal yollarla bu mesajları atıyorlar ve oradan ne kadar kişiyi abone yaparlarsa üye yaparlarsa o kadar yasadışı gelir elde etmek istiyorlar. O yüzden ülkemizde de toplu SMS'ler veya bu anlamda mesajlar ya da WhatsApp mesajları atılabiliyor bahis siteleriyle ilgili. Bununla ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili daha standart olarak bilinmeyen numaralardan mesajları kabul etmeme gibi işlemler yapılabilirsiniz ama burada genellikle biraz daha operatörlere iş düşüyor. Operatörlerin bu anlamda yurtdışından gelen numara bloklarını veya mesaj içeriklerini engelliyor olması gerekiyor. Burada kişiler bunu önlemeye çalışsa da yüzde yüz başarılı olamayacaktır ama bunun tek çözümü operatörlerin belli numara bloklarını veya yurtdışı operatörlerini uyararak ya da engelleyerek bunun önüne geçilebilir." dedi.

"Teknoloji geliştikçe dolandırıcılık yolları da değişiyor"

Son dönemlerde yurtdışı WhatsApp aramaları arttı ve insanlarda tedirginlik oluşturmaya başladı. Bununla ilgili bize de birçok yerden bu tarz aramalar ve mesajlar aldıklarını iletenler oldu. Daha öncesinde bu kişiler teknolojinin farklı alanlarını kullanıyorlardı. Mail atıyorlardı işte bana bir miras kaldı bunu alabilmem için senin hesap numaranı kullanabilir miyim veya bana 100 dolar gönderirsen karşılığında 10 bin dolar gönderirim gibi beyanlarda bulunan mailler geliyordu. Teknoloji geliştikçe ve insanların kullanım alışkanlıkları da değiştikçe bunları farklı platformlara, WhatsApp ve benzeri sohbet programlarına yönlendirdiler. Son dönemlerde yurtdışı aramalarda belirli periyotlarla arama yaparak genelde çağrı oluyor ve çağrılarda genellikle onlar konuşmuyor ve sadece sizin aktif olarak o çağrıya dönüş yaparak bir hareket göstermenizi bekliyorlar. Bu ya mesajdır ya da çağrıyı açmaktır. Akabinde sizi mesajlarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar yurtdışı kaynaklı dolandırıcı şebekesi diyebiliriz. Siz bir balıksınız denizde ve onlar oltayı atıyorlar, olaya takılanlara ucu sınırı yok ne kadar dolandırırlarsa dolandırıyorlar. O yüzden oltaya gelmemek gerekiyor. Bu mesajlarda genellikle size teklifler iletebilirler. Genelde Türkçeleri bozuktur ve translate kullanırlar. Translate kullandıkları için yarım yamalak anlamsız, Türkçede olmayan veya devrik cümleler kullanırlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Size yapılan teklifleri göz ardı ederek bu numaraları engelleyebilirsiniz. Bunun dışında da WhatsApp'ta gizlilik ayarlarından iki doğrulamalı kodunuzu aktif etmenizi ve gizli numaralardan çağrı ve mesajları almamaya yönelik ayarların yapılması önemli olur." şeklinde konuştu.

"Yurtdışı aramalar en çok mevzuatı kolay olan ülkelerden"

Yurtdışı kaynaklı yapılan aramaların çocuğunun operatör mevzuatlarının daha kolay olduğu ülkelerden gerçekleştiğini aktaran Kul şunları söyledi: "Daha çok Hindistan, Pakistan, Afrika, Orta Asya gibi operatör hizmetlerinin, prosedürlerinin kolay olduğu ülkelerde bunlar gerçekleştiriliyor. Orada birçok numara var ve her biri ile birçok numara bloğunu ile birçok ülkeyi ve numarayı arayabiliyorlar. O yüzden belli bir ülke diyemeyiz ama Afrika ülkelerinde, Hindistan, Pakistan gibi mevzuatı daha kolay ülkelerde bunu gerçekleştiriyorlar. Burada yine de WhatsApp ya da operatörler aracılığıyla engellemeler yapılabilir bu da ülkelerin çeşitli platformlarla aralarında yaptıkları protokollerle değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden bu tip aramalara dikkat edelim."