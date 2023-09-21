Mühendisler, uzaydan yapılan telefon görüşmesi ile 5G teknolojisinin faydalarını genişletmeyi hedefliyor. Vodafone mühendisi José Guevara, BlueWalker 3 test uydusu üzerinden alçak Dünya yörüngesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu deney, uzaydan 5G aramasının ilk kez yapıldığını gösteriyor.

5G teknolojileri tüm dünyada hızla ilerlerken, mühendisler ise bu teknolojinin faydalarını genişletmek istiyor. Mobil bağlantının dünya çapında yaygınlaştırılmasına yardımcı olabilecek yeni bir deney kapsamında ise "uzaydan 5G telefon görüşmesi" gerçekleştirildi.

5G uydu sayesinde uzaydan telefon görüşmesi yapıldı

Vodafone mühendisi tarafından yapılan yeni bir deney, telefon görüşmelerinin uzaya taşınabileceğini gösteriyor. İspanya'da yaşayan bir mühendis José Guevara, alçak Dünya yörüngesinde bulunan BlueWalker 3 test uydusu üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Uydu üzerinden ağa bağlanan mühendis, Hawaii'deki telefonla görüşme gerçekleştirdi. Bu da ilk kez uzaydan 5G araması yapıldığı anlamına geliyor. AST SpaceMobile tarafından kontrol edilen uydu, doğrudan mobil cihazlara bağlanarak yeni nesil bir arama deneyimi vadediyor.

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Vodafone, uydudan telefon bağlantısı sayesinde hizmet verilemeyen bölgelerde bile telefon görüşmesi yapılabileceğini düşünüyor. Avrupa ve Afrika'daki milyonlarca kişiye uydular sayesinde daha geniş bir kapsama alanı sağlanabileceğini düşünüyor.

Tarihi görüşmeye ek olarak, AST SpaceMobile ve Vodafone uydu üzerinden mobil internet hızı testleri de gerçekleştirdi. Yaklaşık 14Mbps indirme hızına ulaşılarak uydu sağlayıcısı için bir rekor kırıldı. Ancak SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink'in 1GBPS'ye varan hızlara sahip olduğunu unutmamak lazım.

AST SpaceMobile, 5G ağlarını küresel olarak genişletmek için beş ticari BlueBird uydusunu 2024'te fırlatmayı hedefliyor. Alçak Dünya yörüngesinde yer alacak uydular, altyapının ulaşamadığı bölgelere hem telefon hem de internet erişimi götürecek.

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