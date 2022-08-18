Uzayda güneş enerjisi panelleri için düğmeye basıldı!

Birçok uzay şirketinin de çalışmalarını sürdürdüğü uzay tabanlı güneş enerjisi projelerine Avrupa da katılıyor.

Tüm dünyada son dönemde enerji sorunu baş gösteriyor. Kaynakların yakın zamanda yetersiz kalacağı düşüncesi, birçok kuruluşu yenilenebilir enerjiye yönlendirdi. Öyle ki yenilenebilir enerji denilince hiç kuşkusuz güneş enerjisi akla ilk gelen kaynaklardan birisi oluyor. Bu kaynaktan maksimum enerji elde edebilmek için yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak gözler uzay tabanlı güneş enerjisi projelerine çevrildi.

Avrupa Uzay Ajansı, uzay tabanlı güneş enerjisi projesi geliştirmek istiyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) genel müdürü Josef Aschbacher, enerji sorununa dikkat çeken ve önemli çözümlere parmak basan bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Avrupa'nın enerji bağımsızlığını artırma ve sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine vurgu yapıldı.

Güneş enerjisi tesisleri için azami güç sınırı artırıldı

Josef Aschbacher, güneş enerjisinin daha verimli kullanımı için uzay tabanlı güneş enerjisi projesi üzerinde çalışmak için düğmeye bastıklarını belirtti. Daha önce de birçok kez bu konuda araştırmalar yapan ESA, Avrupa'daki politika yapıcılara teknik ve programatik bilgi sağlamak için yapılan çalışmaları bu hafta yayınladı.

Konuya ilişkin olarak Aschbacher, şu ifadelere yer verdi.

Bu dönemdeki insanlar için en acil sorunlarından birini çözmek amacıyla teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Bu çözüm Avrupa, ESA ve Üye Devletlerine bağlı olacak.

Josef Aschbacher, Solaris ismi verilen bu programı Kasım ayında ESA Konseyine sunmaya hazırlanıyor. Aschbacher'e göre her şey planlandığı gibi giderse program 2025 yılında başlayacak. Öte yandan uzay tabanlı bir güç sistemini çalıştırmak elbette kolay değil. Danışmanlık raporlarına göre Avrupa şu anda yıllık bazda yaklaşık 3.000 TWh elektrik tüketiyor. Öyle ki böylesine bir sistem geliştirip entegre edebilmek yüz milyarlarca avroya mal olacak.

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