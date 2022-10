Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı

Uzay çalışmalarının gelişmesiyle birlikte uzay turizmi de kendini göstermeye başladı. Uzay turizmini gerçekleştirerek dünyanın ilk uzay turisti olan Dennis Tito, yeni bir uzay gezisi planlıyor. Tito'nun bu girişiminin amacı ise eşini gecikmiş bir balayı yolculuğuna çıkarmak oluyor. İlk uzay turistinin bu gezi için SpaceX ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Dennis Tito, gecikmiş balayı için Ay yolculuğu planlıyor

Uzaya yolculuk fikri bilim kurgu filmindeymiş gibi hissettirse de günümüz şartlarında mümkün hale geldi. 82 yaşındaki Dennis Tito, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay turizmini gerçekleştirmesiyle dünya gündeminde yerini aldı. Kendi imkanlarıyla uzaya çıkan ilk turist olan mühendis Dennis Tito, 2001 yılında yörüngede sekiz gün geçirdi.

Dennis and Akiko Tito are the first two crewmembers on Starship's second commercial spaceflight around the Moon › https://t.co/z2Z9iVGw8x pic.twitter.com/07RHJlb6Dc — SpaceX (@SpaceX) October 12, 2022

Şimdi ise Tito, iki yıl önce evlendiği eşi Akiko ile birlikte bir haftalık Ay yolculuğu planlıyor. Bu planı ise Elon Musk'ın SpaceX'i ile birlikte gerçekleştirmeyi düşünüyor. Tito bu geziyle ilgili bir röportajında açıklama yaptı. Açıklamaya göre bu gezi, eşi için gecikmiş bir balayı olacak. Ayrıca Tito, bu sayede yaşlı vatandaşlara da ilham vermek istediğini söyledi.

NASA, yeni Ay görevi için tarih verdi!

Haberlere göre Dennis Tito, pandemi döneminde evlendiği eşi ve 10 katılımcıyla birlikte Ay'n 125 mil yakınına gidecekleri bir yolculuğa çıkmayı umuyor. Milyarder 2001 yılında Rusya'ya, seyahat etmesine izin vermesi için 20 milyon dolar ödedi. Tito'nun yeni yolculuk için ne kadar ödeyeceği ise belli değil.

SpaceX ise dün Twitter hesabından yolculukla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tito'nun eşi Akiko ile yapacağı yolculukta Ay'ın yanından geçme planından bahsetti. "Tito, SpaceX'in uzun vadeli insanlı uzay uçuşunu ilerletme ve yaşamı çok gezegenli hale getirmeye yardımcı olma hedefine katkıda bulunma misyonuna katıldı."

Milyarder iş insanı gezi için bazı açıklamalar yaptı. "İkimizin de yapmayı umduğu şeylerden biri, yaşlandıkça hala yapabileceğimiz çok şey olduğu konusunda insanlara ilham vermek. Uzayda uçmak aslında pek çok başka şeyden çok daha kolay. Demek istediğim, kayak yaşını aştım ama uzay bundan çok daha kolay."

Peki, siz bu yolculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!