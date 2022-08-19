Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor

Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor

Teknoloji Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirterek, "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirterek, "Bakalım ülkemizi gururla uluslararası uzay istasyonunda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak. İnşallah bu sene bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız dedi.

Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.

Saklıkent Gökyüzü Gözlem Şenliğinin açılış programında konuşan Varank, yakın bir gelecekte Erzurum'un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını söyledi. Varank, "Çünkü biz yaptığımız dev bir yatırımla Avrupa'nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum'da inşa ettiğimiz Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kuruyoruz. Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle Hubble teleskobuyla yarışabilecek bir teleskop olacak. Böylece Dünya çapında ses getirecek işlere inşallah Erzurumda imza atılacak diye konuştu.

3 ETKİNLİĞE 30 BİNİN ÜSTÜNDE KATILIM OLDU

Tüm Türkiye'den şu ana kadar ki 3 gökyüzü etkinliğine katılımın 30 bini aştığını anlatan Varank, hükümet olarak titizlikle üzerinde durdukları milli uzay programına hız kesmeden devam ettiklerini de anlattı.

"Milli gözlem uydumuzu inşallah 2023 yılı başında yörüngesine fırlatacağız. Seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Buradaki seçim süreci büyük titizlikle devam ediyor ve bu topluluk içerisinde oraya canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonunda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu süre bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

FACİADAN DÖNÜLMÜŞ: ASTRONOTLARA UZAY ÇÖPÜ ÇARPACAKTI

UZAYDA DÜĞÜNÜN BEDELİ 125 BİN DOLAR

Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

Mustafa Varank Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Space Mag Türkiye tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Space Mag Türkiye tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Space Mag Türkiye kurumudur.
title