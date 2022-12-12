Uzay yolculuğunda tarih yazıldı! Artemis I görevi tamamlandı

Mürettebatlı Ay ve Mars yolculuklarının ilk adımı olarak nitelendirilen Artemis I görevi nihayet tamamlandı.

Geçtiğimiz ay başlayan Artemis I görevi, nihayet tamamlandı. Nasa, Artemis I görevinde yaşanan önemli kesitleri YouTube kanalında yayınladı. 2024'te aynı yolu izleyecek olan mürettebatlı Artemis II uçuşu ve 2026'da gerçekleşmesi beklenen mürettebatlı Ay'a iniş hazırlıklarının ilk aşaması olan Artemis I, havacılık ve uzay sektörüne damgasını vurdu.

Nasa'nın yürüttüğü Artemis I görevi tamamlandı

Mürettebatsız olarak yürütülen Artemis I, yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin kullanıldığı ilk görev olma özelliğine sahip. Yaklaşık 23 milyar dolar bütçe ile ortaya çıkan SLS roketi, Ay ve Mars'a yolculuk için en önemli adım olarak nitelendiriliyor.

Artemis I, Orion uzay aracının Baja California'nın batısındaki Pasifik Okyanusu'na iniş gerçekleştirmesiyle birlikte 25 günlük görev süresini tamamladı. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "1.4 milyon mil (yaklaşık 2.25 milyon km) yol kat eden Orion uzay aracı, Ay'ın etrafından dolanarak Dünya'ya geri döndü." ifadelerine yer verdi.

Nasa'dan Ay görevi için ilk adım! Artemis I uçuşu gerçekleşti

Orion uzay aracının Dünya atmosferine 25.000 mil (yaklaşık 40.000 km/s) hızla girerken 5.000 Fahrenheit (2760 Santigrad) derecelik sıcaklığa dayandığı açıklandı. NASA ayrıca, Orion'un mürettebat için güvenli olduğu kanıtlanan bir uzay araçları en uzak mesafeye giderek rekor kırdığını duyurdu.

NASA başkanı Bill Nelson, Orion'un eve dönüşünün ardından Pazar günü yaptığı açıklamada, "Apollo 17'nin aya inişinden 50 yıl önce meydana gelen Orion uzay aracının sıçraması, Artemis I'in taçlandıran başarısıdır. Dünyanın en güçlü roketinin fırlatılmasından Ay'ın etrafında olağanüstü bir yolculuğa ve Dünya'ya dönüşe kadar, Ay keşiflerinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır." dedi.

İleriye dönük olarak NASA, astronotların bugün ISS'de yaptıklarına benzer şekilde yaşayıp çalışabilecekleri ay yüzeyinde ilk kalıcı üssü inşa etmeyi planlıyor. Ay, 2030'larda gerçekleşeceği tahmin edilen mürettebatlı Mars yolculuğu için bir fırlatma noktası görevi görebilir.