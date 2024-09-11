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TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'den Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İçin İş Birliği

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek.

Tusaş Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, protokolü imzaladı. Kuzu, "Dünyada uzay alanında söz sahibi olan az sayıda ülke bulunmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak, yerli ve milli kaynaklar ile üretilen uydularımızı Dünya yörüngesine fırlatarak ülkemizin kabiliyetlerini kanıtladık. Bugünden uzayın geleceğine yön veren ülkeler arasında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon Merkezi ile Türkiye'nin uzay alanında yerini sağlamlaştırması için önemli iş birliklerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ASPİLSAN ile gerçekleştirdiğimiz 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş birliği Protokolü' ile ürettiğimiz ve test ettiğimiz sistemler için atılan her adımın önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

'YÜKSEK KAPASİTELİ BATARYA ÜRETİMİ BÜYÜK AVANTAJ'

Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın liderliğinde her alanda olduğu gibi uzay alanında da milliliğin ön plana çıkartıldığını ve dışa bağlılığın azaltıldığını belirterek, "Adım adım savunma ve uzay alanında milli projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Batarya da en önemli konularımızdan biri. Batarya üretimi konusunda attığımız adımların kıymetini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük bir avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu iş birliğini kıymetli buluyor ve bu kapsamda tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAK'

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise iş birliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Özdemir, "Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye, milli uzay programı çerçevesinde, uzay teknolojileri alanında önemli hedefler belirlemiş durumda. Bu iş birliği protokolü, Türkiye'nin uzay misyonlarına katkıda bulunacak yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alandaki yetkinliklerin artırılması açısından büyük önem taşıyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki bu önemli iş birliğinin, ülkemizin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlığını ortadan kaldıracağına, yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağına, savunma ve uzay alanında hak ettiğimiz yere bir adım daha yaklaştıracağına inancım sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji, uzay sistemleri için özel olarak tasarlanmış batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacak. Bu kapsamda, bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olması hedefleniyor. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Bu iş birliği ile geliştirilecek bataryalar, Türkiye'nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılmak üzere üretilecek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacak. Ayrıca, iş birliği sürecinde ortaya çıkacak teknolojik kazanımlar, sadece uzay değil, havacılık ve savunma sanayii gibi diğer kritik sektörlerde de kullanılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Havacılık Teknoloji Enerji TUSAŞ Uzay

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