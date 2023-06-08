Uzay ekonomisi konuşuldu: RAST2023 konferansı devam ediyor

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen 10. Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST2023) ikinci gününde devam ediyor. Konferansta uzay ekonomisi, insansız hava sistemleri performansı ve Türkiye'nin uzay programı gibi konular ele alınıyor. 19 ülkeden 400 kişinin katıldığı konferans, havacılık ve uzay alanındaki son teknolojileri tanıtmak için sponsorlar ve firmalar için de bir fırsat sunuyor.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nde dün başlayan 10. Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST2023) ikinci gününde devam etti.

İkinci günün açılış oturumunda konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, OECD'nin uzayın keşfi, araştırılması, anlaşılması sırasında insanoğluna fayda sağlayan faaliyet ve kaynakların toplamı olarak önerdiği "uzay ekonomisi" kavramı üzerinde durdu. Yıldırım, "Zaman içinde yeni özel aktörlerin ortaya çıkması ve çoklu özel ortaklıkların gelişmesi, uzay sektöründeki faaliyet ritmini önemli ölçüde etkilemiş ve fırsatları artırmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye Uzay Ajansının devam etmekte olan Ay görevi de dahil 2030'a kadar ulaşılması gereken on ana hedefi olan Milli Uzay Programının uygulanmasından sorumlu olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye'nin hedefleri ve menfaatleri doğrultusunda muhtemel işbirliği fırsatları için uluslararası ortaklarla görüşmeler yapıyoruz. Türkiye, Dünya'nın yörüngesinde ve Ay'da önemli bir varlık göstermeyi, küresel uzay ekonomisinin önemli bir oyuncusu olmayı ve bu pazardaki payını artırmayı hedeflemektedir. Uzayda yeri olmayanın Dünya'da da sözü olmaz." dedi.

Kanada Quebec Üniversitesi'nden Prof. Ruxandra Mihaela Botez, insansız hava sistemleri performansının iyileştirilmesi için metodolojiler üzerine yaptığı konuşmada, bu alanda yapmış oldukları araştırmanın amacının yakıt tüketiminin azaltılması olduğunu belirtti. Botez, yaptıkları çalışmalara dair teknik örnekler sundu.

Koç Üniversitesi'nden Prof. Arif Karabeyoğlu, uzaya gönderilen uydu sayılarını paylaşarak uzay faaliyetlerinde ticari anlamda büyük bir artış olduğunu ve sektörün önümüzdeki sekiz yıl içinde 1 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde uzay alanında attığı adımlara da değinen Karabeyoğlu, Milli Uzay Programına temas ederek Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya göndermesi ile Ay'a önce sert ve daha sonra ise yumuşak iniş gerçekleştirilmesi görevlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Açılış oturumunun ardından araştırmacılar, konu başlıklarına göre oluşturulan beş salonda eş zamanlı sunumlar gerçekleştirdi.

MSÜ Yenilevent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ve yarın sona erecek konferansa, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve iştirakleri, TÜBİTAK temsilcileri ve araştırmacıları, ilgili alandaki özel sektör temsilcileri, mühendisler, Türk ve yabancı akademisyenler, Türkiye'de havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren savunma sanayisi kuruluşlarının temsilcileri ile teknik sponsorluk desteği sağlayan, havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra aralarında ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu 19 ülkeden 400 kişi katıldı.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı, 2003'ten beri 2 yılda bir düzenleniyor. 2021'de düzenlenmesi planlanan konferans ise Kovid-19 salgını sebebiyle yapılamamıştı.

Konferansta sponsorlar ve istekli firmalar, havacılık ve uzay alanında geliştirdikleri son teknolojileri ve bu alandaki çalışmalarını katılımcılara tanıtma imkanı buluyor.